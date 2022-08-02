▲ 【配股潮】國航擬配發A股集資最多150億人幣 計劃用作引進22架飛機及補充流動資金

中國國航 （00753） （滬：601111）公佈2022 年度非公開發行 A 股股票預案，計劃非公開配售新股最多43.57億A股或發行前總股本的 30%，集資不超過150億元（人民幣，下同），募集資金淨額會用作引進 22 架飛機項目及補充流動資金。

中國國航指，引進 22 架飛機項目及補充流動資金分便須投資256.53億及42億元，今次募集資金擬投入108億到前者，及42億到後者。

中航集團擬認購至少55億人幣

公告提到，A股配股對象為包括母企中航集團在內的不超過 35 名特定對象，其中中航集團擬以現金方式認購不低於55.00 億元，完成後，中航集團持有的中國國航股份總數不低於50.01%。

中國國航指，通過今次非公開配售新股，公司擬進一步優化機隊結構、合理擴充機隊規模、鞏固競爭優勢。

配股集資購置飛機有助控制有息負債規模

中國國航又稱，公司資產負債率維持在較高水平，且呈逐年上升趨勢。通過本次非公開發行募集資金購置飛機更有利於公司控制有息負債規模，進而合理管控財務費用、提升盈利能力，強化財務穩健性水平。

集團提到，新冠疫情在全球持續蔓延，對民航業在盈利及現金流方面造成了一定 不利影響，亦對公司在流動性方面帶來一定挑戰。本次非公開發行將部分補充公司流動資金，有利於公司有效應對疫情挑戰、保障穩定運營。

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編輯：李哲毅