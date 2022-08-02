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【香港科研】香港科技大學研發氫燃料電池 減少使用貴金屬省成本之餘 耐用程度成全球第一

理財智慧 14:45 2022/08/02

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隨著氣候危機日益嚴重，全世界都加緊步伐研發新能源，以實現碳中和。香港科技大學的研究團隊近日研發了一款新型氫燃料電池，不僅電池的耐用程度突破世界記錄，且更具成本效益，減少使用80%的貴金屬，助推動綠色能源的普及化及實現碳中和目標。

現在，由香港科技大學化學與生物工程系邵敏華教授領導的研究小組發現了一種新的氫燃料電池 。不僅將貴金屬鉑金的使用比例減少了80%，而且在耐用程度創下了記錄。研究人員指，新的混合催化劑在經過10萬次加速壓力測試後，鉑金的催化活性保持在97%，而新的電催化劑包含原子分散的鉑、鐵單原子和鉑鐵納米顆粒。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

在另一項測試中，研究人員指，新的燃料電池在運行 200小時後沒有顯示出任何性能衰減，目前的催化劑中的只有一個，而新的催化劑有三個不同的反應活性點，當中使用含有原子分散的鉑、鐵單原子和鉑鐵納米顆粒的配方，新的混合劑加速了反應速度，並達到了比鉑本身高3.7倍的催化活性。從理論上講，催化活性越高，它所提供的動力就越大。

身兼科大能源研究院院長的邵教授表示，建立一個碳中和的社會，採用氫燃料電池這種綠色能源轉換設備是有必要的。面對嚴峻的氣候危機，綠色能源的應用必需進一步加強，很高興這個研究成果有助我們向這個目標邁進一步。同時感謝政府對低碳綠色科研基金的支持，並將繼續優化催化劑，令其可應用於氫燃料電池車及其他電化學能源產品。

此研究獲科技部國家重點研發計劃、深圳市科技創新委員會及香港研究資助局撥出經費支持，有關研究內容近日刊登於期刊《Nature Catalysis》。

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責任編輯：龍紀瑩

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