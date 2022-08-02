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【展覽復甦】美食博覽多1元優惠　參展商料人流和銷情齊升

商業 19:59 2022/08/02

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大班月餅推出了新口味。（曾耀輝攝）

一年一度的美食博覽將於8月11至15日，在香港會議展覽中心舉行，多家參展商設有限量的1元優惠，包括樂婷媽媽的1元鮑魚雞煲，而購買2個健康急凍雞煲即食包，以1元換購便當保溫袋。普遍參展商均稱，港人今年暑假繼續留港，加上消費券帶動，預料人流和銷情較去年同期有所增長。

全韓貨供應鏈銷售及市場總監張浩泉表示，今年推出了每天限量10包的1元韓國泡菜大王水餃增量裝，但為了避免入場時，同一時間有過多人群聚集，不定時在場內公布發售1元泡菜餃子的消息，以維持較穩定的人流。

他續指，有見7月份參加了書展同期的展覽「零食世界」，人流和銷情均甚為理想，預料美食博覽更受歡迎，人流和銷情按年上升30%至40%。

【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零

鮑魚王負責人冼小姐表示，今年在場內亦設有1元優惠，同時設有鮑魚、鮑魚麵和醬料的套裝，以吸引客人消費，加上展覽在第二輪消費券發放後舉行，預計人流和銷情按年均上升20%。

健康食品銷情暢旺
疫情下港人重視健康飲食，創之杰集團聯合創辦人及董事歐永榮表示，以前較多小學家長查詢並購買健康零食，但現時不少銀髮族亦了解健康飲食，並購買相關產品給後輩。

他更稱，由於愈來愈多人參與戶外活動，需要輕便並較高熱量的食物，成為其中一個消費動力，預料今次參展銷情按年增長10%至20%。

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

港人中秋節愛購月餅　展覽優惠助谷銷情
中秋節將至，場內銷售月餅的展商亦稱，客人在預購期間反映熱烈，並預料受惠第二輪消費券帶動，展覽期間的銷情較去年同期有所增長，鴻和集團市場部經理張寶雲表示，展覽對旗下的大班月餅銷售有正面作用。

她解釋，展覽期間剛發放第二輪消費券，目前除了PayMe以外，其他消費券包括的電子支付均提供，加上設有會場限定優惠，預料人流和銷情有所上升，保守估計按年增長單位數字。

港利豐負責人萬先生也預料，人流會甚為暢旺，皆因參加上月的展覽時，人流和銷情均較好，今年中秋節旗下推出了6款全新口味的月餅，早前更售逾2,000盒，故預料在場內銷售會理想。

【二輪消費券】藉消費券推雙倍回贈　沙田新城市廣場冀生意額升15%

記者：馬意文

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