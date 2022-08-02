【航空混亂】美政客倡機票退款保障　消費者可揀現金退款

▲ 美國各大航空公司出現航班臨時取消或延誤，美政客倡加強機票退款保障。（法新社圖片）

美國航空交通在近月重啟以來持續出現混亂，大量航班延誤、超賣機位甚至臨時取消，乘客被逼流落機場、遺失行李等，航空公司需作出合理補償。多位政客要求推動機票退款法案，保障消費者可以選擇獲得全數現金退款。

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美國各大航空公司在航班臨時取消或延誤時，會向乘客提供補償方案，包括：現金退款、機票代用劵或購票額度，供消費者日後再安排行程。但即使情況符合現金退款，多數航空公司並不會主動告知消費者，而是以有使用限期的機票代用劵作補償，若不留意便會過期，變相造成損失，保障不及歐盟及加拿大地區。

倡30日內現金退款

當地政客注意到近期航空公司的大模延誤和退款安排不周，打算推動「The Cash Refunds for Flight Cancellations Act」航班取消退款法案，要求美國運輸部規定航空公司的航班因人手不足、及技術問題等而臨時取消或延誤時，要有現金退款安排。而航空公司要在航班取消30日內向旅客提供現金退款或提供不限日期的機票代用券選擇權利。另外，該法案亦建議如果預訂乘客在起飛時間前最少48小時通知要求取消機位，亦可以獲現金退款安排選擇。

提出法案的美國民主黨參議員Edward Markey表示，旅客厭倦浪費時間向航空公司爭取應有現金退款，雖然提前預訂航班但面臨健康憂慮下，只能冒險出發或取消無法退款的行程亦不妥當。

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責任編輯：王浩賢