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【在線會議】受惠疫情帶動商用需求 Insta360推出品牌首款智能網絡攝影機 進軍視像會議、在線課程及直播市場

理財智慧 21:00 2022/08/02

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近年專注360全景相機及運動相機市場的Insta360，今日宣布推出品牌首款網絡攝影機「Insta360 Link」，強攻近年因疫情帶動的視像會議、在線課程以及直播市場。新機最高解像度可達4K，主打AI智能追蹤及HDR模式等功能，可配合各大主流視像會議軟件使用。新機已於8月2日起上市，售價2,398元。

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新機採用全黑色造型外形非常迷你，69×41×45mm的尺寸及106g的重量，方便外出攜帶使用。機身可分為鏡頭及主機兩部分，位於上方的26mm F1.8廣角大光圈鏡頭配備三軸雲台，採用了1/2吋感光元件，提供相位檢測自動對焦及自動曝光功能。為確保用戶私隱，當相機進入待機狀態10秒後，鏡頭會自動朝下。

下方的主機部分設有USB Type-C接口（隨機附送Type C接線及Type C to A轉接器）、雙降噪麥克風、1/4吋螺絲孔、雙擊回中按鈕及指示燈。只要打開機身底部的夾子，便可以將之直接夾於電腦屏幕上方固定，此外亦可通過1/4吋螺絲孔安裝於三腳架上使用。

將Insta360 Link連接電腦後，開啟專用的《Link Controller》桌面軟件（設有Windows及Mac OS版本），即可對相機進行各種設定，包括解像度（4K/1080p/720p）、雲台控制（上下左右、數碼變焦程度）及影像設定（如亮度、曝光、白平衡）等等。軟件亦設有HDR功能，方便於強光或逆光環境下，可以保留高光和暗部細節，不過HDR只能於1080p及720p使用，未能支援4K。對於IG或TikTok直播主來說，可以設定至「無損豎拍模式」，軟件會自動將鏡頭旋轉至直向以拍攝9:16比例影片。

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Insta360針對了實際應用場景來設計軟件功能，「AI智能追蹤」是其中一個主打功能，它可以持續追蹤用戶動作，讓用戶時刻保持於畫面中央位置，過程中鏡頭會自動取景及自動變焦，用戶毋須在會議當中手動調節相機，類似蘋果產品的「人物置中」功能。此外，用戶亦可配合簡單的手勢，來控制鏡頭啟用AI智能追蹤、放大縮小以及啟用其他相機模式，毋須手動操作，在會議過程中尤其方便。

如果用戶需要動用到白板進行演講展示，則可以使用「白板增強」功能，其原理是用戶預先在白板或黑板的四角，貼上附送的定位貼紙，軟件便會自動移動鏡頭將取景畫面限制於白板範圍。

對於需要進行產品開箱、產品示範或授課等用戶，往往需要針對桌面範圍進行拍攝，新機亦針對這類情況，提供了「智能桌面俯拍模式」，相機會自動調校至稍為向下的角度，並通過自動水平校正功能以顯示用戶前方桌面。如果用戶希望減少畫面變形，可以改用「俯拍模式」，這時鏡頭會直接朝下，但相機亦必須配合三腳架使用，不可安裝在電腦屏幕上使用。

應用場景一覽：

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責任編輯：嚴浩文

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