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【美股業績】Uber第二季收入超預期、首次轉錄現金淨流入　股價開市升逾13%

股市 21:40 2022/08/02

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UBER（美：UBER）公布第二季收入按年升超過1倍至80.7億美元，較市場預期73.9億美元為佳。雖然季度業績轉盈為虧，但UBER首次錄得季度現金流為正數，第三季度經營利潤指引亦高過預期，帶動UBER股價現時急升超過13%。

UBER：旅遊需求帶動收入急升

UBER第二季度實現3.82億美元的自由現金流淨流入，超過市場預期2.632億美元，去年同期為流出5.1億美元。公司指，現金流轉為正數及收入急升，主要由於辦公室重新開放和旅行需求激增的推動，而且旅遊更超越疫情大流行前的水平。

集團快遞業務收入按年增長37%至26.9億美元，而拼車業務收入則按年大增1.2倍，至35.5億美元，期內經調整EBITDA為3.64億美元，遠超預期2.58億美元。

公司期內轉盈為虧，錄得淨虧損26億美元，每股虧損1.33美元，其中17億美元歸因於投資和對 Aurora、Grab 和 Zomato 股份的重估。

Uber指其平台上的司機和送貨代理人數按年上升 31%，達到接近 500 萬的歷史新高，緩解市場對汽油價格飆升，阻礙他們與公司簽約的擔憂。公司行政總裁Dara Khosrowshahi指，現時在Uber上賺錢的人已經比疫情大流行前更多

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編輯：葉志偉

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