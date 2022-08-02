  • 32°C
香港時間 : 2022802日 (二) 20:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】Uber第二季收入超預期、首次轉錄現金淨流入　盤前升逾10%

股市 20:08 2022/08/02

分享：

分享：

UBER（美：UBER）公布第二季收入按年升超過1倍至80.7億美元，較市場預期73.9億美元為佳。雖然季度業績轉盈為虧，但UBER首次錄得季度現金流為正數，第三季度經營利潤指引亦高過預期，帶動UBER股價盤前急升超過10%。

UBER：旅遊需求帶動收入急升

UBER第二季度實現3.82億美元的自由現金流淨流入，超過市場預期2.632億美元，去年同期為流出5.1億美元。公司指，現金流轉為正數及收入急升，主要由於辦公室重新開放和旅行需求激增的推動，而且旅遊更超越疫情大流行前的水平。

集團快遞業務收入按年增長37%至26.9億美元，而拼車業務收入則按年大增1.2倍，至35.5億美元，期內經調整EBITDA為3.64億美元，遠超預期2.58億美元。

公司期內轉盈為虧，錄得淨虧損26億美元，每股虧損1.33美元，其中17億美元歸因於投資和對 Aurora、Grab 和 Zomato 股份的重估。

Uber指其平台上的司機和送貨代理人數按年上升 31%，達到接近 500 萬的歷史新高，緩解市場對汽油價格飆升，阻礙他們與公司簽約的擔憂。公司行政總裁Dara Khosrowshahi指，現時在Uber上賺錢的人已經比疫情大流行前更多

相關文章：

【美股焦點】瑞信：經濟須呈「L型」溫和衰退　才能解決通脹

【美股業績】英國石油第二季淨利潤按年升2倍　盤前升逾3%

【美股焦點】高盛：投資者對美企業績好於預期　感到欣慰

編輯：葉志偉

美股 Dara Khosrowshahi EBITDA Uber

上一篇文章

【台海局勢】佩洛西現在身處何方？「SPAR19」專機正沿菲律賓列島以東海域飛行、台北警方稱佩洛西晚上10時降落（不斷更新）

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐小股東於非正式股東會提分拆建議　祈耀年：分拆本港業務恐影響派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【港股夜期+北水】恒指夜期跌86點　北水續吸資22.9億元　買騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌86點　北水續吸資22.9億元　買騰訊（不斷更新）
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款