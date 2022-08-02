【HSBC滙豐】滙豐小股東於非正式股東會提分拆建議　祈耀年：分拆本港業務恐影響派息

滙豐周一公佈中期業績後，周二於九展舉行非正式股東會，集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）重申，相信集團現有策略能保護股東價值，並於未來幾年帶來不俗回報。集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）對2020年因應英國監管機構要求停派股息一事致歉，並指集團派息將恢復至預期水平。

有小股東提議集團派發特別息，以補償之前停派股息，祈耀年稱會盡快恢復股息至之前水平。香港上海滙豐銀行主席王冬勝表示，集團會盡量將現時策略執行得更好，並冀持續加快提高股息。

分拆恐損本港業務盈利能力

聲稱代表約500名小股東的西貢區議員方國珊亦有在股東會上提問，她質疑集團有關分拆亞洲業務不可行的說法屬不合理。杜嘉祺回應指，滙豐業務動力來源自其環球互連性（interconnectivity），而本港是當中十分重要的部份。

▲ 滙豐非正式股東會上，集團行政總裁祈耀年指，分拆本港業務恐對派息有負面影響。

祈耀年補充指，相當部份入帳本港的收入，其實是來自全球其他地方，倘將本港業務從集團分拆開來，對本港盈利能力會有非常負面影響，亦會不利集團亞洲業務的市值，以及本港業務的潛在派息能力。他又重申，分拆亞洲業務是一個3至5年的計劃，需大量資金執行，執行過程中將須保留更多資本。倘全球監管機構關注分拆執行成本，將對滙豐3至5年內的派息有負面影響。

王冬勝反駁方國珊指集團捐錢為補償暫停派息

對於方國珊認為稱集團暫停派息後，僅付出1、2億元補償地區與民生事宜，金額太少，王冬勝指捐錢與做生意應分開，「捐錢是為了老人家，為了香港，為了做慈善。」他又透露，集團準備在亞太區投資60億美元，南亞及北亞各佔30億美元。

有小股東建議集團由英國遷冊至本港，因此舉可避開英國的不合理監管，以及憂慮集團未來會被英國當局制裁。管理層表示，現時沒有任何合理結構性選項有助提升集團價值，作為一間國際性銀行，集團現時的結構有助滙豐避開制裁風險。他重申，改變集團結構，即使只是遷冊，都會涉及重大成本，肯定會不利股價及派息。

另外，祈耀年於會上宣佈，集團預留400億港元支持本港中小企的貸款，並會推出便於長者使用的簡易版流動理財應用程式。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐香港股東非正式會議成「分拆角力場」 小股東會場外拉橫額、租貨車展示支持分拆海報（圖集）

【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息 預測股息率7厘

記者：余倩敏