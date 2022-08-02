▲ 【內險股】國壽擬40億人幣組合夥公司 投普惠金融

中國人壽 （02628） 公布將與旗下財產險公司及其他投資者成立合夥企業，總成立資金70億元（人民幣，下同），國壽出資不超過40億元人民幣，國壽金石作為管理人。

合夥企業將投資國內普惠金融領域權益類資產，包括公開市場發行的小微企業融資和零售類貸款為基礎資產，交易對手包括銀行、互聯網金融企業、資產管理公司及優質國企等，料業務將面對宏觀及收益風險。

除非經投資顧問委員會書面同意，合夥企業對單一投資項目的累計投資金額不得超過10億元；有限合夥人收益以每年6%計算，直到有限合夥人收回其實繳出資額，虧損以全體合夥人按出資比率分擔。

另外，國壽宣佈因工作調動，蘇恒軒已於8月1日辭任公司總裁、執行董事、戰略與資産負債管理委員會委員職務。國壽委任現任中國人壽保險（集團）黨委委員、黨委書記趙鵬為總裁，並提名他為公司第7屆董事會執行董事。該議案仍需提交公司股東大會審議批准，且其擔任公司總裁及執行董事的任職資格，尚待中銀保監核准。

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記者：宋佩恩