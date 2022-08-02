【職場熱話】職業無分貴賤只是謊言？文職打工仔轉地盤收入雖增 卻被家人看不起要求轉工

我們從小就被教懂「職業無分貴賤」，不過踏入社會後卻往往發現現實並非如此，事實上社會處處都充滿著偏見及刻板印象。有打工仔近日向社交平台專頁《奴工處》投稿，自稱從事文職工作數年，近期轉戰地盤工作，明明收入增加了，卻被家人看不起要求轉工，不明白做地盤有何問題。

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有網友就首先安慰事主，家人儘管口裡說不，但考慮到地盤環境較辦公室危險，「其實未必睇你唔起，係擔心你」、「怕你辛苦啫，唔好覺得睇唔睇得起一個人，係只因為搵幾多錢先得㗎。」另外多位網友就提議，可以通過增加家用的方式來讓家人接受現實：「搵日喺佢面前數下現金，佢就自然收嗲」、「家用畀多一倍佢哋，即刻睇得起你」。有網友甚至提議升級行動，以取消家用的手段來強逼家人就範：「唔使一定要得到佢地理解，佢地再嘈家用都唔好畀，完。」

事實上，大量網友都覺得做地盤並無問題，原因之一是寫字樓白領工作，其實未必適合每一個人。「講真，唔係人人啱坐定定對電腦做文職嘅」、「我屋企人都有咁同我講，讀咁多書，返份文員咪好囉，但係我自問唔鍾意亦未Ready好坐Office做個普通嘅Clerk做到退休囉。」另一位網友就純粹從收入出發，深信搵得多的就是好工作：「身處呢個睇唔透將來嘅世界，無論咩工作，只要無違背良心無犯法，揾得越多越好。」

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有網友更鼓勵事主，只要職業生涯規劃做得好，做地盤一樣可以有不錯前景。「做地盤識啲好技術嘅人跟佢學嘢再加大地盤圈子，做室內裝修仲好賺，聽同事講佢朋友咁樣，月入十幾廿皮。」

地盤往往都是男性主導的世界，有網友就認為，相比一些由女性主導的職場，或許可以避開麻煩的辦公室政治，有網友對此表示共鳴：「喺地盤真係冇咁多宮心計，最多俾人鬧一鑊，第二日又冇事，我依家就係轉咗上去做Office，一多女人又煩，九唔搭八都可以針對，煩到嘔。」當然，這種充滿性別角色定型的言論，實在見仁見智，事實未必如此。此外，也有網友不認為做地盤就一定可以避開人事問題：「我同你講啦，天下烏鴉一樣黑，你太年輕了，行行都係一樣」、「有人嘅地方，就有江湖」。

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有網友提醒事主，工作由自己選擇，利弊自己最清楚，家人反對是一回事，跟家人解釋完自己為何這樣選擇亦屬應份，但歸根究底都屬個人決定。「因為就算你聽家人講去選擇，失敗卻係要自己獨自承受。」

另一位網友就對此舉例，為順應家人意見離開地盤工作，結果最後搞到事業「兩頭唔到岸」：「幾年前我識得一位人兄，佢未喺地盤做紮鐵之前係做學校老師，因為頂唔順學校行政各方面的壓力轉行做紮鐵，佢話幾好搵吓，但家人反對只因為供你讀咗咁多年書，冇理由走去做咁嘅工，所以唯有辭工去做修理文儀器材……但修理文儀器材收入始終冇得同老師及紮鐵相比，所以最後做咗年零到就辭咗職」。由此可見，在職涯規劃上有時候擇善固執堅持己見，或許會是更好的選擇。

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責任編輯：嚴浩文