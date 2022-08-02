【大行點睇】聯儲局提早放緩加息步伐救經濟？　高盛：投資者或太過樂觀

高盛策略師表示，投資者對聯儲局可能提前降息來提振疲軟的美國經濟或許抱有太大信心。

包括Cecilia Mariotti在內的策略師在報告中寫道，考慮到歐美周期性資產的重新定價，高盛認為市場基於對貨幣政策會更為寬鬆的預期，可能有些太大意，且過早地淡化了經濟衰退風險。

聯儲局上周表示將在某個時間點放緩加息步伐。隨後無論是科技股還是新興市場貨幣均隨之上漲。隨著政策彈性加大，市場對風險資產的需求隨之增加，認為低利率機制的回歸將對其構成支撐。

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看漲的投資者認為，美國消費者信心弱於預期，以及第二季度國內生產總值（GDP）收縮都是聯儲局可能提早放鬆貨幣政策的原因。

但高盛與彭博經濟研究和基金經理Nuveen的觀點一致。他們認為，隨著交易員大舉押注聯儲局將在2023年開始降息，市場現在可能比今年任何時候都更容易受到誤導。7月份觸及歷史新高的歐元區通脹以及美國核心通脹高於預期，支撐了這一觀點。

報告稱，如果通脹還是難以降溫，經濟成長出現意外，即經濟活動放緩導致衰退持續時間更長或衰退程度更深，市場將容易受到意外鷹派立場的影響。

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責任編輯：黃苑筠