【大行報告】需求不振拖累智能手機業務 中金：預計小米1810第二季經調整淨利潤跌逾68%

中金發表報告，預計小米（01810）第二季收入將按年下降20.5%至697.68億元人民幣，經調整淨利潤將按年下滑68.8%至19.7億元人民幣。該行指，全球市場需求不振，拖累小米智能手機業務表現，預計第二季手機業務收入按年下滑28.5%至 422.65億元人民幣。同時將小米全年出貨量預測由1.82億部下調至1.63億部，但看好下半年公司智能手機出貨量逐季回升。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

此外，中金預計小米第二季IoT業務收入按年下滑6%至194.91億元人民幣，互聯網業務收入就按年略增長2%至71.74億元人民幣。隨著造車業務持續推進，判斷市場也將給予更多關注，建議關注造車進展產生的催化效應。與此同時，考慮到手機市場需求低迷，該行分別下調小米今明兩年經調整淨利潤12.2%和20.4%，至129.2億和151.8億元人民幣。但仍看好公司新業務成長空間，維持17元的目標價和「跑贏行業」評級。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正