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【大行報告】需求不振拖累智能手機業務 中金：預計小米1810第二季經調整淨利潤跌逾68%

股樓投資 19:35 2022/08/02

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中金發表報告，預計小米（01810）第二季收入將按年下降20.5%至697.68億元人民幣，經調整淨利潤將按年下滑68.8%至19.7億元人民幣。該行指，全球市場需求不振，拖累小米智能手機業務表現，預計第二季手機業務收入按年下滑28.5%至 422.65億元人民幣。同時將小米全年出貨量預測由1.82億部下調至1.63億部，但看好下半年公司智能手機出貨量逐季回升。

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此外，中金預計小米第二季IoT業務收入按年下滑6%至194.91億元人民幣，互聯網業務收入就按年略增長2%至71.74億元人民幣。隨著造車業務持續推進，判斷市場也將給予更多關注，建議關注造車進展產生的催化效應。與此同時，考慮到手機市場需求低迷，該行分別下調小米今明兩年經調整淨利潤12.2%和20.4%，至129.2億和151.8億元人民幣。但仍看好公司新業務成長空間，維持17元的目標價和「跑贏行業」評級。

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記者：張以正

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