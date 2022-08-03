  • 28°C
香港時間 : 2022803日 (三) 10:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月

環球社會熱點 09:05 2022/08/03

分享：

分享：

隨著英國放寬國民（海外）護照（BNO）持有人資格，英國物業買賣成為港人熱門話題。當地最大建築協會指，英國房地產市場持續活躍，7月樓價平均樓價為27.1萬英鎊（260萬港元），按年增長11%，亦是當地樓價連續12個月錄得增長。

英航停售希斯路機場短途機票一周 留位現有顧客改預約 【下一頁】

英國的全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）收集最新樓市數據，指當地樓價連升12個月，上月平均樓價為27.1萬英鎊（260萬港元），按月上升0.1%，按年增長11%。

協會首席經濟師加德納（Robert Gardner）指，當地強勁的勞動力市場支持住屋需求，失業率接近50年低位，職位空缺亦接近歷史高位；加上房地產市場供應有限，導致樓價持續增長。

最多港人升學十大校區

    點擊圖片放大
    +9
    +8

英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償 【下一頁】

加德納稱，通脹飆升為家庭帶來生活成本壓力，將消費者信心推至歷史低點，樓市有初步放緩跡象，6月物業抵押的貸款申請有所下降。

他預料今年秋季通脹將升至雙位數水平，隨著未來幾個季度生活成本壓力加劇，預料地產市場交投會逐步放緩。如果英國央行英倫銀行進一步加息，將影響按揭利率，估計能為地產市場降溫。

加德納表示，當地租賃需求依然強勁，推高租金上漲壓力，或鼓勵更多業主將單位出租。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？
2022/08/02
地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？
印度62歲男唔沖涼22年 為向神明祈求社會暴行終結
2022/08/02
印度62歲男唔沖涼22年 為向神明祈求社會暴行終結
日本豐田子公司偽造排放數據 最早可追溯至2003年
2022/08/02
日本豐田子公司偽造排放數據 最早可追溯至2003年
英航停售希斯路機場短途機票一周 留位現有顧客改預約
2022/08/02
英航停售希斯路機場短途機票一周 留位現有顧客改預約
【歐洲熱浪】英法經歷最乾旱7月 數十年一遇
2022/08/02
【歐洲熱浪】英法經歷最乾旱7月 數十年一遇

你可能感興趣

地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？
17:09 2022/08/02
地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？
印度62歲男唔沖涼22年 為向神明祈求社會暴行終結
18:00 2022/08/02
印度62歲男唔沖涼22年 為向神明祈求社會暴行終結
日本豐田子公司偽造排放數據 最早可追溯至2003年
19:11 2022/08/02
日本豐田子公司偽造排放數據 最早可追溯至2003年
海外物業 經濟 移民 英國 樓價 地產 英鎊 通脹 加息

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間10:00）

下一篇文章

荷里活名人豪擲數億買私人飛機 湯告魯斯有空中影院
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

澳洲民眾帶麥當勞早餐回國 竟被罰近1.5萬元？
澳洲民眾帶麥當勞早餐回國 竟被罰近1.5萬元？
佩洛西老公為一原因急沽一隻美股 損手逾200萬
佩洛西老公為一原因急沽一隻美股 損手逾200萬
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間10:00）
【BNO移民英國】97後港人可獨立申請 免父母同行赴英
【BNO移民英國】97後港人可獨立申請 免父母同行赴英
【北溪一號】管道緊急故障 俄稱幾乎無能力維修
【北溪一號】管道緊急故障 俄稱幾乎無能力維修
美軍擊斃基地組織領袖 拜登：「正義得到伸張」
美軍擊斃基地組織領袖 拜登：「正義得到伸張」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款