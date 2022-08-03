【BNO移民英國】上月樓價按年增11% 連升12個月

隨著英國放寬國民（海外）護照（BNO）持有人資格，英國物業買賣成為港人熱門話題。當地最大建築協會指，英國房地產市場持續活躍，7月樓價平均樓價為27.1萬英鎊（260萬港元），按年增長11%，亦是當地樓價連續12個月錄得增長。

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英國的全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）收集最新樓市數據，指當地樓價連升12個月，上月平均樓價為27.1萬英鎊（260萬港元），按月上升0.1%，按年增長11%。

協會首席經濟師加德納（Robert Gardner）指，當地強勁的勞動力市場支持住屋需求，失業率接近50年低位，職位空缺亦接近歷史高位；加上房地產市場供應有限，導致樓價持續增長。

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加德納稱，通脹飆升為家庭帶來生活成本壓力，將消費者信心推至歷史低點，樓市有初步放緩跡象，6月物業抵押的貸款申請有所下降。

他預料今年秋季通脹將升至雙位數水平，隨著未來幾個季度生活成本壓力加劇，預料地產市場交投會逐步放緩。如果英國央行英倫銀行進一步加息，將影響按揭利率，估計能為地產市場降溫。

加德納表示，當地租賃需求依然強勁，推高租金上漲壓力，或鼓勵更多業主將單位出租。

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責任編輯：郭麗明