▲ 【先租後付】富融銀行推「先租後付」一筆過繳付全年租金 實際年利率多少？

騰訊 （00700） 牽頭投資的虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）推出「先租後付」貸款計劃，針對私樓租賃市場，讓申請者可以一筆過支付全年租樓費用。富融銀行指，「先租後付」申請人首月可以零支出，提款後一個月後才開始每月還款，還款期最多攤分至60個月。

富融銀行表示，若信貸額在25萬元或以下，租戶無需遞交文件便可向該行申請「先租後付」計劃，在睇樓前已知循環貸款額度作好租金預算，於看中租盤時提款落訂兼確認承租，一筆過貸款全額預繳相等於全年租金及按金予業主。

富融銀行指，以「先租後付」一筆過支付租金，租戶可以減輕新居入伙按金、租金以及其他入伙雜項的資金壓力，並可以與業主爭取更多議價條件，而業主可以減少欠租風險。

富融「先租後付」例子：實際利率最低2.12厘

富融銀行指，計劃在推廣期內，提供低至45折利息折扣和其他優惠。以該行所列的例子，以貸款額為80萬元、還款期24個月，45折利息折扣下實際年利率為2.12厘，若沒有折扣，實際年利率則為4.77厘。

因應貸款額不同，富融銀行提供利息折扣由45折至7折不等。

至8月29日推廣期前，其他優惠包括現金獎賞最多2200元、Pricerite 實惠傢俬折扣，而業主可承造3個月1.6厘港元定存。

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編輯：麥德銘