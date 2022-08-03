荷里活名人豪擲數億買私人飛機 湯告魯斯有空中影院

不少荷里活名人不時周遊列國工作，因此不惜豪擲數億購買私人飛機。名媛Kim Kardashian及Kylie Jenner姐妹分別以數億購買私人飛機，而影帝湯告魯斯的空中坐駕更設有空中影院和按摩浴缸等豪華設施。

Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土 【下一頁】

24歲的Kylie Jenner早前因節省39分鐘車程改坐17分鐘私人飛機，在社交平台遭到大量網民批評。原來她在2020年購買龐巴迪（Bombardier）生産的私人飛機，造價高達7,200萬美元（約5.6億港元），而每年維修保養費用高達500萬美元（約3,900萬港元）。

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飛機設施齊全，設有主人套房、大型衣帽間、娛樂室、兩間浴室、畫廊、機組人員休息區。Kylie Jenner將飛機命名為Kylie Air，並不時利用飛機為自家化妝品牌Kylie Cosmetics宣傳。

Kylie Jenner的男友Travis Scott也擁有自己的私人飛機。

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Kylie Jenner同母異父的二家姐Kim Kardashian身家約18億美元（約140.4億港元），是億萬富婆。Kim也斥資1.5億美元（約11.7億港元），飛機製造商耗時1年才按照她的喜好訂製了這輛飛機。

飛機設有兩間浴室和兩張床，更有10個臥舖供賓客使用。

湯告魯斯（Tom Cruz）一向喜愛衝上雲霄，早於1994年取得飛行員執照。他據報有5架私人飛機，可以搭載多達19名乘客，而且配備私人影院和豪華浴缸。

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責任編輯：鄭錦玲