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日本豐田子公司偽造排放數據 最早可追溯至2003年

環球社會熱點 19:11 2022/08/02

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日本豐田汽車公司的子公司日野汽車被揭發偽造排放數據，並指相關做法歷史可追溯至2016年。日野公司其後宣布成立調查委員會，並在近日公布結果，揭露早於2003年已有偽造排放數據先例。調查委員會表示，偽造行為因日本企業文化中﹑只能服從上級命令風氣造成。

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日野汽車股份有限公司（Hino Motors Ltd）今年成立委員會調查數據造假事件，成員包括公司顧問及律師。委員會周二公開一份調查報告指，數據偽造證據最早可以追溯至2003年10月，而非早前披露的約2016年。

報告指，事件因公司內部文化僵化，環境氛圍令工程師無法挑戰上級命令造成。委員會主席、大阪地方檢察官辦公室前首席檢察官Kazuo Sakakibara表示，公司管理層過去取得巨大成就，令他們無法改變或客觀地看待自己，沒有意識到外部環境及價值觀的改變，從而形成造假文化。

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Kazuo Sakakibara直言，公司架構已出現不良現象，員工無法表達自己的反對意見。日野總裁小木曾聰在記者會上致歉，並指管理層會認真對待調查及為此負責。他透露，已收到豐田總裁豐田章男的短信，承認公司的不當行為背叛相關人士的信任。

日本交通運輸部3月時已撤銷日野就相關引擎的認證，並指會到公司實地調查。日野已回收2017年4月至今年3月期間，生產約4.7萬輛汽車，並指未來會再回收2.09萬。豐田擁有50.1%的日野公司股份，日野股價周二下跌近1成。

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責任編輯：李俊儀

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