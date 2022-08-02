▲ 【業績｜長和系】長江生命科技上半年純利按年跌35% 不派中期息

長江生命科技 （00775） 公布，上半年收入按年減少3.7%至25億元，股東應佔溢利按年跌35%至6510萬元，不派中期息。

以業務劃分，長江生命科技上半年人類健康業務收入佔14.8億元，按年減少1.3%，分部盈利1.36億元，按年減少27%；農業相關業務收入9.67億元，按年減少6.9%，分部盈利1.21億元，按年跌9%。

長江生命科技主席李澤鉅表示，上半年公司業務的營商環境是疫情以來最惡劣，中國內地的局部封鎖措施引發連鎖反應，如供應鏈中斷、港口阻塞及運輸成本上漲、原材料供應及價格超出預期、勞工短缺及成本不斷攀升等問題。隨營商環境有緩和跡象，公司期望上半年因應新市場情況而推行的策略，能於下半年彰顯成效。

他續指，公司的臨床前癌症免疫治療及已屆臨床階段的項目皆錄得進展，並將朝診斷研發方面擴展，為未來提供多元發展及增值之機遇。

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實習記者：張巧怡