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【yuu積分】yuu推中秋慈善活動　會員用分兌換燈籠工作坊、yuu即捐分予慈善機構　另將捐贈1500個月餅

Hot Talk 18:57 2022/08/02

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【yuu積分】yuu推中秋慈善活動　會員兌換燈籠工作坊、yuu即捐同額積分予慈善機構　另將捐贈1500月餅

DFI 零售集團（前稱：牛奶國際）旗下獎賞計劃 yuu宣布將向住在劏房戶的低收入家庭和有需要人士捐贈總計 1,500 個月餅，此外由即日起至9月10日，yuu 會員也可以在應用程式中將yuu 積分捐贈給膳心連基金，而且每捐贈 6,000 yuu 積分，yuu 將贈送一個月餅。

yuu表示，今年中秋節推出企業社會責任項目「分享圓月」，會員將能兌換文化體驗活動以及參與慈善捐贈。今年yuu 將於8月27日和9月3日舉辦三場傳統燈籠紮作慈善工作坊，由即日起至 8 月 19 日，會員可使用 yuu 應用程式以4萬yuu 積分兌換工作坊名額。每次成功兌換，yuu 更會將等值款項捐予 Foodlink 膳心連，以幫助更多有需要的人。

yuu 品牌及市場營銷副總裁黃健邦表示，yuu 會員在過去兩年非常支持對其慈善工作，希望鼓勵會員一起凝聚力量幫助更多有需要的人。yuu透露，自 2020 年以來，通過 yuu應用程式中的分享積分功能，DFI 零售集團和 yuu 成員共向膳心連基金和伸手助人協會捐贈超過 7000萬 yuu 積分，相等於為超過 34萬名受益人提供支持。 

相關文章：

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責任編輯：李哲毅

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企業社會責任 慈善活動 月餅 市場營銷 零售 工作坊 中秋節

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