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MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作

理財智慧 19:14 2022/08/02

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男團MIRROR紅館騷於上周四（7月28日）晚上發生嚴重事故，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，引起全城關注。慘劇後，餘下8場演唱會即告取消，12位成員的所有工作及活動亦叫停。MIRROR作為本港廣告界最搶手的寵兒，企業也願意以高價聘用「鏡仔」做代言，是次不幸事故，究竟對廣告市場有多大影響﹖是次請來資深廣告人、Hungry Digital 董事Rudi Leung（梁志成）為大家分析。

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早於1992年已投身廣告界的Rudi Leung，於2016年創辦了自己的廣告公司Hungry Digital，是位社交媒體及數碼營銷廣告達人，涉足廣告界已達29年，熟悉行內的一舉一動。Rudi表示，過去年多，部分MIRROR成員的廣告期基本上是一期難求，而且廣告費亦屢創新高。「經歷今次事件，短期內，即使有部分廣告客戶可能會稍持觀望態度，我相信，市場上還有不少正在排着隊想找MIRROR成員合作的廣告客戶。」

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他強調自己並非MIRROR粉絲，亦沒有撲門票去看他們的演唱會。「但我一直覺得，MIRROR營造出的粉絲經濟圈，確實帶旺了整個廣告生態，不少因疫情而一度靜下來的廣告客戶，都重新活躍起來。」他表示，今次事件外間對他們反應普遍正面，即使真的有廣告商會暫時卻步，相信只要MIRROR成員能夠繼續創作出好歌好電影好電視內容，待事件沉澱下來，相信MIRROR成員會繼續成為廣告商的寵兒。「我個人立場，還是頗看好MIRROR的前景的。」

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Rudi Leung續稱，某程度上，MIRROR所掀起的明星廣告潮，就連帶其他近年冒起的樂壇或電視台新人，都成為了廣告商趨之若鶩的對象。另一邊廂，由於明星代言廣告成為主流，同時間，部分明星索價亦水漲船高，此長彼消，間接亦令廣告公司的收入和拍攝廣告的製作費縮水，這亦是近年整個廣告行業的普遍現象。他相信，MIRROR可能會在短期內主動減產廣告，但若果因此而能夠更專注在音樂和其他演出上，長遠而言，對他們也未必是一件壞事。」

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記者：陳詠妍

 

 

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