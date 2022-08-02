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【美國經濟】Cathie Wood：美國已陷經濟衰退　惟旗下基金已見底

環球政經 18:49 2022/08/02

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有「科技女股神」之稱、方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood認為，美國經濟已經陷入衰退。

Cathie Wood接受《CNBC》訪問時稱，從近日企業的收益結果中可以看到，美國正處於衰退之中，而這是一場以庫存為主導的衰退，她留意到廣告商大幅削減開支。從Snap（美：SNAP）和Meta（美：META）最近的業績報告顯示，廣告商最近幾個月確實在放緩在這些平台上的支出。而Walmart （美：WMT）和Target （美：TGT）亦警告，過多的庫存將拖累其今年的利潤。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

Cathie Wood對美國經濟現狀的看法與聯儲局不同，她表示，聯儲局主要關注滯後經濟指標，例如就業市場和消費物價指數（CPI）等數據。 她則看重藍籌業績。

另外，Cathie Wood表示，隨著熊市和衰退結束，增長型股票的表現將跑贏大市。她旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）已經見底，將迎來反彈。

【延伸閱讀】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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