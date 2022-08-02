【美國經濟】Cathie Wood：美國已陷經濟衰退　惟旗下基金已見底

有「科技女股神」之稱、方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood認為，美國經濟已經陷入衰退。

Cathie Wood接受《CNBC》訪問時稱，從近日企業的收益結果中可以看到，美國正處於衰退之中，而這是一場以庫存為主導的衰退，她留意到廣告商大幅削減開支。從Snap（美：SNAP）和Meta（美：META）最近的業績報告顯示，廣告商最近幾個月確實在放緩在這些平台上的支出。而Walmart （美：WMT）和Target （美：TGT）亦警告，過多的庫存將拖累其今年的利潤。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

Cathie Wood對美國經濟現狀的看法與聯儲局不同，她表示，聯儲局主要關注滯後經濟指標，例如就業市場和消費物價指數（CPI）等數據。 她則看重藍籌業績。

另外，Cathie Wood表示，隨著熊市和衰退結束，增長型股票的表現將跑贏大市。她旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）已經見底，將迎來反彈。

【延伸閱讀】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠