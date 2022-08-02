  • 32°C
香港時間 : 2022802日 (二) 20:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會調查】奶粉價格10年來加幅近6成 藥房、超市購入同一奶粉 價格相差逾百元

理財智慧 14:45 2022/08/02

分享：

分享：

本港物價上漲。消委會調查指，奶粉價不斷攀升，某品牌的奶粉，由過去約10年的平均售價195元，持續攀升至到2021年的308元，加幅近6成。另外於藥房超市購入同一奶粉，價格相差達145元。

消委會指，在過去10年間，奶粉價格有一定幅度上漲，自2009年2月起，消委會每兩個月調查一次奶粉價格。而截至今年5月，調查涵蓋7個品牌的33款貨品，包括1至4號奶粉。消委會職員會經三種銷售渠道，共14間店舖記錄奶粉售價，包括6間不同牌子的超市、6間不同地區的藥房，以及萬寧和屈氏臣兩間個人護理用品店。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

研究亦指受通脹、原材料、運輸費用等因素影響，奶粉價格上漲。當局指有品牌的1號奶粉於2009年售195元，但2021年售308元，增約58%。同時，不同銷售渠道的奶粉價格差距亦甚大，當中超市最貴，大部份牌子均較屈氏臣及萬寧等個人護理用品店貴；最便宜則是藥房，全部較超市及個人護理用品店便宜，其中美贊臣的2號奶粉，超市可較藥房貴145元。

另外藥房出售的奶粉，全部均較超市及個人護理用品店便宜；超市與個人護理用品店比，則有18款較昂貴，差價介乎1.8至50.5元；僅6款較便宜。她以其中一款奶粉為例子，假設一名嬰兒由初生至一歲，均食用同一牌子的1號及2號奶粉，以最高價及最低價的銷售點比較，開支差距可達2,382元。

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
藥房 萬寧 超市 奶粉 消委會 護理 通脹 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費券】消費券要限期前用完好苦惱？現買惠康、萬寧現金券享即時回贈　即送最多200元可當錢使現金券
【2022消費券】消費券要限期前用完好苦惱？現買惠康、萬寧現金券享即時回贈　即送最多200元可當錢使現金券
【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食
【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
台海局勢觸發避險情緒升溫 恒指全日大跌476點
台海局勢觸發避險情緒升溫 恒指全日大跌476點
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款