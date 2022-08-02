【消委會調查】奶粉價格10年來加幅近6成 藥房、超市購入同一奶粉 價格相差逾百元

本港物價上漲。消委會調查指，奶粉價不斷攀升，某品牌的奶粉，由過去約10年的平均售價195元，持續攀升至到2021年的308元，加幅近6成。另外於藥房超市購入同一奶粉，價格相差達145元。

消委會指，在過去10年間，奶粉價格有一定幅度上漲，自2009年2月起，消委會每兩個月調查一次奶粉價格。而截至今年5月，調查涵蓋7個品牌的33款貨品，包括1至4號奶粉。消委會職員會經三種銷售渠道，共14間店舖記錄奶粉售價，包括6間不同牌子的超市、6間不同地區的藥房，以及萬寧和屈氏臣兩間個人護理用品店。

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研究亦指受通脹、原材料、運輸費用等因素影響，奶粉價格上漲。當局指有品牌的1號奶粉於2009年售195元，但2021年售308元，增約58%。同時，不同銷售渠道的奶粉價格差距亦甚大，當中超市最貴，大部份牌子均較屈氏臣及萬寧等個人護理用品店貴；最便宜則是藥房，全部較超市及個人護理用品店便宜，其中美贊臣的2號奶粉，超市可較藥房貴145元。

另外藥房出售的奶粉，全部均較超市及個人護理用品店便宜；超市與個人護理用品店比，則有18款較昂貴，差價介乎1.8至50.5元；僅6款較便宜。她以其中一款奶粉為例子，假設一名嬰兒由初生至一歲，均食用同一牌子的1號及2號奶粉，以最高價及最低價的銷售點比較，開支差距可達2,382元。

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責任編輯：龍紀瑩