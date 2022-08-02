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英航停售希斯路機場短途機票一周 留位現有顧客改預約

環球社會熱點 18:33 2022/08/02

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英國倫敦希斯路機場早前因人手不足等原因，實施離境人數限制。英國航空宣布，停售從希斯路機場起飛的短途機票，直至下周一（8日）為止。英航指，措施是為先前受航班取消影響的乘客而設，他們有需要可重新預訂航班。

英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償 【下一頁】

希斯路機場上月中宣布限制離境人數上限為每日10萬人，並要求航空公司停止銷售夏季機票，避免機場陷入混亂。英航（British Airways）早前已宣布10月前取消1.03萬航班，影響100萬名乘客。

英航周一（1日）發表聲明，表示決定採取負責任行動，協助受航班取消影響的乘客及遏止票價飆升，宣布停售從希斯路起飛的國內及歐洲短程航班一周，方便現有乘客重新預訂航班。

英國手袋品牌踏足飲食界 萬字豉油雪糕成倫敦潮食 【下一頁】

旅行社Advantage Travel Partnership行政總裁Julia Lo Bue-Said表示，英航的新措施對消費者來說是好消息，確保現有乘客能按時飛行，滿足消費者需求及減低影響的短期解決方案。

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責任編輯：郭麗明

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