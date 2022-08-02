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【台海局勢】佩洛西現在身處何方？「SPAR19」專機已飛到印尼西北哥倫打洛省、30萬人網上追蹤航班動向（不斷更新）

Hot Talk 18:42 2022/08/02

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【台海局勢】佩洛西現在身處何方？「SPAR19」專機已飛到印尼群島中段望加錫海峽

美國眾議院院長佩洛西去台灣，引發台海局勢緊張，佩洛西的飛行路綫，引起全球的關注，同時中國的回應，令股滙市場震盪。

【18：40】據航空資訊網站「Flightradar24」顯示，疑似佩洛西乘搭的「SPAR19」到達印尼西北部哥倫打洛省，並已有超過33萬人追蹤「SPAR19」航班動向。

【18：15】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）預計今晚抵台，市場普遍預計佩洛西有機會乘坐航班編號「SPAR19」的波音C-40C機型運輸專機。據航空資訊網站「Flightradar24」所見，「SPAR19」航班目的地仍顯示為「N/A」而非台灣，該航班早已離開新加坡上空，目前已飛到印尼群島中段望加錫海峽。

有台媒指，佩洛西乘坐「SPAR19」今早日本東京出發，在上午11點52分左右抵達吉隆坡，但未知佩洛西是否在馬來西亞換機。不過，目前Flightradar24網頁，已有超過30萬人追蹤「SPAR19」航班動向。

據報佩洛西預計今日晚上10點30分抵達台灣松山機場，並會入住君悅或萬豪酒店，明日將會晤台灣總統蔡英文。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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責任編輯：李哲毅

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美股 地緣政治 外交 蔡英文 佩洛西 印尼 航空 美國眾議院 美國 台灣

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