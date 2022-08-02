【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣以東空域、預計22：43降落、目的地終由「N/A」變為「台灣」（不斷更新）

▲ 【台海局勢】佩洛西在哪裡？一文直擊「SPAR19」專機飛行路線

美國眾議院院長佩洛西盛傳去台灣，引發台海局勢緊張，佩洛西的飛行路綫，引起全球的關注，同時中國的回應，令股滙市場震盪。疑似佩洛西乘搭的「SPAR19」航班更成為熱門追蹤對象，至少數以十萬計網民在航空資訊網站「Flightradar24」追蹤SPAR19行程，為全球目前最多人追蹤航班。台媒引述台北市警方指，佩洛西乘坐航班會在晚上10時降落松山機場。

此外，佩洛西台灣行程被台媒曝光，周三早上會晤蔡英文及拜會立法院，詳情可看【下一頁】

【22：15】據Flightradar24顯示，佩洛西乘坐的「SPAR19」已飛越菲律賓群島東部，正沿台灣以東海域飛行。

【21：50】據Flightradar24顯示，佩洛西乘坐的「SPAR19」終於顯示目的地為「台灣」，而非此前所顯示的「N/A」。目前「SPAR19」已飛到菲律賓呂宋島東北方向，快將接近菲律賓巴丹群島。

【21：00】據Flightradar24顯示，佩洛西疑似乘坐的「SPAR19」正沿著菲律賓列島以東飛行，並已到達呂宋島東南方向的菲律賓海位置。

【20：15】Flightradar24一度疑似因瀏覽人數過多而未能進入，最新資料佩洛西很大機會乘坐的「SPAR19」正沿著菲律賓列島以東海域飛行。實時追蹤「SPAR19」人數約25萬。

【19：45】台媒引述台北市警方指，佩洛西乘坐航班會在晚上10時降落松山機場，車隊將直接前往下榻君悅飯店，當地警方啟動「鴻賓勤務」將沿途進行交通管制，預計今晚出動400名警力，明日行程出動700名警力。

【19：30】據Flightradar24顯示，很大機會乘載佩洛西的「SPAR19」目前航線已轉向北，並靠近菲律賓列島東南部。實時追蹤「SPAR19」人數回落至約15萬。

【18：40】據Flightradar24顯示，佩洛西疑似乘坐的「SPAR19」到達印尼西北部哥倫打洛省，並已有超過33萬人追蹤「SPAR19」航班動向。

【18：15】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）預計今晚抵台，市場普遍預計佩洛西有機會乘坐航班編號「SPAR19」的波音C-40C機型運輸專機。據航空資訊網站「Flightradar24」所見，「SPAR19」航班目的地仍顯示為「N/A」而非台灣，該航班早已離開新加坡上空，目前已飛到印尼群島中段望加錫海峽。

有台媒指，佩洛西乘坐「SPAR19」今早日本東京出發，在上午11點52分左右抵達吉隆坡，但未知佩洛西是否在馬來西亞換機。不過，目前Flightradar24網頁，已有超過30萬人追蹤「SPAR19」航班動向。

據報佩洛西預計今日晚上10點30分抵達台灣松山機場，並會入住君悅或萬豪酒店，明日將會晤台灣領導人蔡英文。

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責任編輯：李哲毅