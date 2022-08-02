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【公屋加租】房委會擬為公屋加租 實際金額每月增約5至66元 加幅達1.17%

理財智慧 14:45 2022/08/02

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通脹來襲，繼7月初本港多項公用事業，如電費、的士及電車加價後，房委會擬提升公屋租金1.17%，並將於下周一（8日）於立法會開會討論，租金實際加幅金額為大約每個月5至66元。

房委會建議是次加租幅度為1.17%，加幅金額為約每個月5至66元，加租後首12個月，每個月實際加幅金額可獲寬免。料新租金於10月生效。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

房委會就公屋租金每兩年檢討一次，以調整公屋租金水平。過去5次檢討均加租近10%，翻查上一次於2020年的租金調整，當時公屋戶按機制加租9.66%，租金上調金額為42元至498元，平均加幅200元，若今年亦通過加租，將會是公屋連續12年來第6次加租。

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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