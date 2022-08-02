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螞蟻集團與中國版權保護中心達成數碼版權鏈合作

股樓投資 18:53 2022/08/02

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螞蟻集團宣布，旗下螞蟻鏈與中國版權保護中心簽署合作協議，雙方將共建數字版權鏈(DCI體系3.0)，以推進國家「區塊鏈+版權」特色應用試點項目為契機，探索構建互聯網版權服務創新機制和產業新生態，助力國家文化數字化戰略實施和產業高質量發展。雙方將共同致力於滿足海量數字內容對版權保護與服務創新的迫切訴求，面向互聯網平台億級用戶提供即時DCI申領、按需辦理數字版權登記的版權權屬確認服務。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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螞蟻集團副總裁蔣國飛表示，針對分散的版權權屬數據、交易數據等帶來的挑戰，以DCI標準為引領，以數字版權鍊為基礎支撐，深度融合人工智能、隱私計算和區塊鍊等關鍵核心技術，將實現數字內容的版權資產錨定，讓版權權利流轉全鏈路可記錄、可驗證、可追溯、可審計。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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記者：張以正

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螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） IPO 港股

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