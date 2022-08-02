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【二輪消費券】藉消費券推雙倍回贈　沙田新城市廣場冀生意額升15%

商業 17:59 2022/08/02

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沙田新城市廣場搶先推出巨額消費回贈，冀暑假及消費券派發期間生意額上升。（資料圖片）

第二輪消費券於8月7日起開始派發，商戶皆希望可以刺激消費，沙田新城市廣場搶先推出巨額消費回贈，冀暑假及消費券派發期間生意額較去年上升15%。

【零售市道】零售管理協會：市民消費謹慎　與正常水平仍有大段落差　

配合暑假及消費券派發，沙田新城市廣場即日至9月30日推出「夏日消費券獎賞」，派發總值$3,000萬元商場電子禮券，消費滿指定金額即可獲贈商戶電子禮券，最高單日回贈$5,120元。於8月7日起市民透過AlipayHK、BoC Pay、八達通、 PayMe、Tap & Go 拍住賞或WeChat Pay HK 六大支付平台使用消費券購物，商場內逾50間指定商戶可獲額外折扣獎賞。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯預計，暑假及消費券派發期間的商場人流較去年增加12%，生意額較去年上升15%。

另外，新城市廣場會聯同HomeSquare推出「消費雙重幸運大抽獎」，送出總值$700萬元禮品，頭獎可獲得價值$42萬元BMW名貴房車，其他抽獎禮物更包括按摩椅、Dyson家電及名錶等。顧客於2022年8月7日至9月6日期間，成功參加「夏日消費券獎賞」將獲得「獎上獎通行證」一張。憑通行證於2022年9月7日至9月30日期間，於場內服裝及美容商戶以電子消費單日滿$1,200元，即可獲贈city’super $50元現金券，名額有限，先到先得。詳情可參閱【官方專頁】

【香港經濟】6月零售銷售額按年下跌1.2%　遜市場預期

責任編輯：王浩賢

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