【業績｜零售】利福中國上半年少賺83%、不派中期息　核數師續保留意見

▲ 【業績｜零售】利福中國上半年少賺83% 不派中期息

香港商人劉鑾鴻旗下利福中國 （02136） 公布，截止6月底中期溢利倒退83.4%至2800萬元人民幣（人民幣，下同），收入按年倒退22.38%至5.09億元。利福中國不派中期息。

以收入劃分，租金收入按年增約1.3倍至9599.6萬元；特許及自營專櫃銷售均為1.99億元，按年倒退34.44%及31.83%；服務收入1371萬元，按年倒退15%。

期內，利福中國新設的零售綜合體—「上海久光中心」佔收入20.8%，銷售額1.09億元，租金收入5820萬元，出租率98%涉400個商戶。撇除新業務貢獻，利福中國收入較去年同期減少38.5%

羅兵咸永道繼續提出「保留結論」

利福中國表示，將繼續以久光品牌影響力，定位於中產及高消費年輕世代，行銷策略包括包括利用串流直播、視頻短片和新興媒體舉辦推廣活動，相信透過活動可與顧客互動以提高其忠誠度及參與性。

利福中國核數師羅兵咸永道繼續在業績提出「保留結論」，認為公司管理層無法就聯營公司「北人集團」債務人和擔保人提供最新的財務資訊，令該行可以評估利福中國就已北人集團全額減值的應收賬款的可收回金額作出評估，以及有關全額減值的相關遞延稅項抵免進行任何調整。

相關事項會影響利福中國的應佔聯營公司溢利、聯營公司投資賬面價值、綜合損益及其他全面收益表內擁有人應佔溢利及非控股權益應佔溢利，以至相應應佔權益。

北人集團於2019年就3家中國公司債務人欠北人人集團的全部逾期應收賬款餘額，計提全額預期信貸虧損撥備。

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記者：宋佩恩