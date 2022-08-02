【投資分析】瑞士百達：看好中國股票　特別是可再生能源和非必需消費品板塊

瑞士百達資產管理新興市場股票主管藍綺寧（Kiran Nandra-Koehrer）發表新興市場股票市場評論。她認為，新興市場在今年嚴峻的背景下似乎表現得相當不錯，並仍看好中國股票，特別是在工業，尤其是可再生能源，和非必需消費品領域。

隨著亞洲地區經濟重啟，藍綺寧預計，供應鏈區域化等現有趨勢將繼續令東盟，尤其是越南和印尼，和印度受惠，這也是該地區的長期結構性有利因素。在盈利前景而言，亞洲股市已經歷大幅下行趨勢，盈利預測下調。雖然這可能會帶來憂慮，但好處是更多的下行風險如今已經反映在資產價格中。

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今年以來，中國一直是逆週期的驅動力。經歷去年的政策影響之後，中國如今正努力提振信貸需求以及放鬆監管政策。從外圍環境來看，持續走高的通脹對美國產生不利影響，令其有可能取消對中國出口商品徵收的現行關稅。

政府正不斷出台各種經濟刺激方案。此外，高頻數據顯示，刺激措施對供應鍊等問題具緩解作用。儘管很多方面的發展仍取決於政府如何應對疫情，但我們認為今後對疫情防控將採取相對靈活的方式。

藍綺寧仍看好中國股票，特別是在工業（尤其是可再生能源）和非必需消費品領域。就可再生能源領域而言，考慮到加強能源安全的需要和推動脫碳，其結構化優勢非常明顯。

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責任編輯：黃苑筠