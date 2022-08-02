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【分析｜本地電訊股】外遊恢復有利漫遊需求　摩通首選兩電訊股

股市 18:47 2022/08/02

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傳統本地公用股「兩電一煤」近年股價反覆偏軟，息率亦持續偏低，資金開始流向其他更高息的本地板塊，當中電訊股近年派息保持平穩，行業股份息率普遍逾5厘以上，隨著外遊限制有望逐步放寬，業務有反彈空間，大行最新報告亦睇好行業兩大股份。

和電上半年虧損照派中期息

本周打頭陣公布中期業績的和電香港 （00215） 上半年收入按年跌10%，期內EBITDA下跌7%至6.95億元，中期按年由盈轉虧，虧損9600萬元。雖然每股虧損1.99仙，中期息仍維持派2.28仙。市場原以為公司會派發特別息，惟最後落空，股價周一（1日）下跌超過10%。

集團上半年香港澳客戶總數約為300萬名，按年下跌7%，每月後繳客戶流失率改善至0.7%，按年跌0.4個百分點，本地後繳淨ARPU下跌7%至149元

摩通首選數碼通香港電訊

滙豐研究指市場低估了疫情對和電上半年的業務影響，但估計將受惠香港出入境旅遊增加，營運環境會有改善，惟調低對股份全年收入及EBITDA預測，目標價下調至1.54元。

摩通將香港電訊 （06823） 及數碼通 （00315） 列為下半年行業首選。摩通認為數碼通有望在外遊恢復後受惠漫遊需求復甦，股價有追落後空間。該行指，近期香港5G市場競爭加劇，隨著香港寬頻 （01310） 2月推出具吸引力的5G計劃後，中移動香港和和電相繼變得進取，不過這並不是一場全面的價格戰，因為市場領導者香港電訊在定價方面保持韌性。

摩根士丹利指本港流動電訊市場競爭仍為良性，5G業務覆蓋提升及ARPU穩定增長，將推動電訊商收入穩步增長，但在疫情完全消退前仍難以預測，因此漫遊服務收入復甦步伐維持保守看法。

該行首選香港電訊，指其網絡質素優質、有強大企業客戶群及股息增長率，目標價13元。考慮到股息收益率，大摩亦維持香港寬頻「增持」評級，目標價為11元。

股份 股息率（厘） 大行目標價
和電香港 （0215） 6.2 1.2元（摩通）
數碼通 （0315） 11.2 5元（摩通）
香港寬頻 （01310） 9 11元（摩根士丹利）
香港電訊 （06823） 6.7 13元（摩根士丹利）

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編輯：葉志偉

港股 個股分析 目標價 香港寬頻（01310） 數碼通（00315） 5G 電訊

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