【澳博 880】 上半年虧損擴大88% 貴賓博彩業務大跌逾50% 澳博料今年收益未能恢復至疫前水平

澳博控股（00880）昨日（1日）收市後公布截至6月底止中期業績，總淨收益為41.3億元，同比下降20.9%；博彩淨收益為38.1億元，同比下降24.9%；虧損27.6億元，按年擴大88%，去年同期錄得虧損14.7億元；經調整EBITDA同樣虧損擴大1.3倍，至11.8億元，去年同期虧損5.1億元。每股基本虧損48.5仙，繼續不派中期息。

同場加映﹕【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

績後澳博股價受壓，曾跌近5%，低見3.02元，收報3.08元，跌2.8%。期內，貴賓博彩業務收入大幅下跌，按年下跌54%至3.9億元；中場賭枱博彩業務收入34.4億元，按年下跌21.7%；角子機及其他博彩業務收入2.5億元，按年跌6.3%。

【大行報告】 澳門賭場再停業5日 大行料賭業第四季始見復甦【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

澳博指，營運情況受疫情持續影響下，至6月底只餘下22.6億元銀行結餘和貸款，較去年底減少29.5%。公司表示，澳門的博彩毛收益，以及旅遊業相關的酒店、餐飲及其他非博彩業務將繼續受疫情拖累，並預計2022年的收益仍未能回復疫情前的水平。公司又指，即使解除旅遊限制，仍無法預測疫情會否持續對業務有長遠影響。

同場加映﹕【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧