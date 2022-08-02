【歐洲熱浪】英法經歷最乾旱7月 數十年一遇

歐洲多國飽受熱浪加山火侵襲，造成嚴重多人傷亡及大範圍土地被燒毀。英格蘭及法國日前公布最新數據，兩地同樣遭遇數十年來最乾旱的7月。英格蘭南部旱情猶為嚴重，創下當地近二百年來7月最乾旱紀錄。

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英國氣象局周一（1日）公布，英格蘭地區上月創下自1935年以來最乾旱7月的紀錄，整月平均降雨量23.1毫米。東部及南部同為重災區，南部7月僅得11.2毫米，為1836年後最低。受乾燥天氣影響，英國氣溫首次突破攝氏40度。

法國生態部長Christophe Béchu同日表示，當地7月降雨量只有7.8毫米，數量較以往大幅減少88%，為1959年後最乾旱的7月。7月熱浪席捲法國西部及南部，釀成連場山火，新一輪熱浪預計本周會再次直擊法國。

南法地區消防表示，當地持續出現山火，加爾省（Gard）中最大型的山火摧毀超過350公頃土地。法國氣象部門預測，西南部周三（3日）將達至攝氏40度。歐盟聯合研究中心上月中曾警告，包括英國在內近半地區面臨乾旱警報，9%地區更可能有旱災危機。

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責任編輯：吳漢培