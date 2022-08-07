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【品牌聯乘】Dior進軍遊戲界　夥經典賽車遊戲推虛擬服裝（多圖）

18:00 2022/08/07

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是次聯名亦推出以Dior標誌性圖紋打造的經典車款De Tomaso Mangusta外觀；而Dior x《GRAN TURISMO 7》膠囊系列預計將於8月25日（周四）起在PlayStation獨家發佈。

知名品牌進軍遊戲界已非新鮮事，Dior最近宣布，與PlayStation經典賽車遊戲《GT7》（跑車浪漫旅7）合作推出虛擬聯名產品。除了一系列Dior服飾、配件，亦推出以Dior經典圖紋設計的車款De Tomaso Mangusta外觀。

是次虛擬聯名產品由Dior男裝創意總監Kim Jones操刀，以60至80年代復古元素為主。系列服裝包括黃灰配色的連身衣、手套、重新詮釋的Diorizon鞋，以及藍灰色頭盔；這些服飾均有具識別度的品牌標誌，如Dior Oblique斜紋圖案、CD Diamond標誌，以及「Christian Dior Atelier Avenue Montaigne」字樣，並以數字「47」作為車手與車款號碼，代表1947年Christian Dior首個開創性服裝系列New Look誕生的年份。

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是次聯名亦推出以Dior標誌性圖紋打造的經典車款De Tomaso Mangusta外觀；而Dior x《GRAN TURISMO 7》膠囊系列預計將於8月25日（周四）起在PlayStation獨家發佈。

責任編輯：廖淑瑩

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