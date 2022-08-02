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印度62歲男唔沖涼22年 為向神明祈求社會暴行終結

環球社會熱點 18:00 2022/08/02

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印度一名62歲的男子長達22年沒有沖涼，成為當地話題人物。原來他多年前目睹社會發生各種糾紛和暴力行為，希望透過宗教化解這些問題。他為向神明表明誠意，發誓會一直不沖涼直到社會的暴行終結。

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這名男子名為Dharamdev Ram，居住在東部比哈爾邦（Bihar）一條名為Baikunthpur的村莊。他因為長達22年沒有沖涼，曾被外界視為怪人。

事實上， Ram在40歲之前的生活都與普通人無異。他1975年加入孟加拉一家工廠，3年後與妻子結婚過著溫馨的生活。

直至1987年，Ram認為土地糾紛、殺戮動物和針對婦女的暴行開始增加。他透露自己當時透過宗教尋找解決方案，獲一名上師收他為徒，並開始潛心研究宗教及打坐。

Ram於2000年一度辭職離開工廠，在家人強迫下返回工廠。但他選擇斷食和不沖涼，發誓會一直不沖涼直到社會的暴行終結，上司得知此事後決定解僱他。

妻子2003年去世，兩名孩子也分別於早年及今年7月去世，不過Ram這些年來仍然堅守承諾拒絕沖涼。

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Ram多年來不沖涼的同時身體狀況維持良好，沒有任何疾病及不良反應。

令很多人驚訝的是，他也沒有任何不良反應，也就是說，他沒有任何疾病，身體看起來很好。

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責任編輯：鄭錦玲

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