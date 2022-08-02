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買美股怎自保？兩隻抗通賬股值得留意

股市 17:25 2022/08/02

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美國通脹高企，屢創40年新高，高通脹之下買美股怎自保？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）分析指，McDonald（MCD.US）、聯合健康（UNH.US）為優秀的抗通賬股，在求穩不求發財的角度，可中長線或「半永續」地持有兩隻抗通脹股。McDonald抗跌力強，在多個負面消息下仍接近創歷史高位，走勢強悍。足本分析→【按此】

*步入8月業績期　重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略*

責任編輯：何美澄

欄名 : 3分鐘睇股

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