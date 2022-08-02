買美股怎自保？兩隻抗通賬股值得留意 股市 17:25 2022/08/02 分享： 分享： 美國通脹高企，屢創40年新高，高通脹之下買美股怎自保？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）分析指，McDonald（MCD.US）、聯合健康（UNH.US）為優秀的抗通賬股，在求穩不求發財的角度，可中長線或「半永續」地持有兩隻抗通脹股。McDonald抗跌力強，在多個負面消息下仍接近創歷史高位，走勢強悍。足本分析→【按此】 *步入8月業績期 重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略* 責任編輯：何美澄 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 吉利175超越「蔚小理」？速覽三大睇好原因＋蟹貨部署策略 今日 吉利175超越「蔚小理」？速覽三大睇好原因＋蟹貨部署策略 中銀香港（02388）業績不樂觀？持貨策略部署即睇 今日 中銀香港（02388）業績不樂觀？持貨策略部署即睇 三大原因睇淡恒生011 持有宜換馬？ 今日 三大原因睇淡恒生011 持有宜換馬？ 滙豐005績後部署策略 呢個水平可以分段吸納？ 今日 滙豐005績後部署策略 呢個水平可以分段吸納？ 滙豐（00005）績後升勢勁 仲有幾多上升空間？ 今日 滙豐（00005）績後升勢勁 仲有幾多上升空間？ 你可能感興趣 吉利175超越「蔚小理」？速覽三大睇好原因＋蟹貨部署策略 今日 14:14 吉利175超越「蔚小理」？速覽三大睇好原因＋蟹貨部署策略 中銀香港（02388）業績不樂觀？持貨策略部署即睇 今日 14:31 中銀香港（02388）業績不樂觀？持貨策略部署即睇 三大原因睇淡恒生011 持有宜換馬？ 今日 12:34 三大原因睇淡恒生011 持有宜換馬？ 最新專欄文章 更多 股神巴菲特愛股兩大預測 西方石油（OXY.US）年底前會再創新高？ 今日 股神巴菲特愛股兩大預測 西方石油（OXY.US）年底前會再創新高？ 中銀香港（02388）業績不樂觀？持貨策略部署即睇 今日 中銀香港（02388）業績不樂觀？持貨策略部署即睇 吉利175超越「蔚小理」？速覽三大睇好原因＋蟹貨部署策略 今日 吉利175超越「蔚小理」？速覽三大睇好原因＋蟹貨部署策略 滙豐005績後部署策略 呢個水平可以分段吸納？ 今日 滙豐005績後部署策略 呢個水平可以分段吸納？ 三大原因睇淡恒生011 持有宜換馬？ 今日 三大原因睇淡恒生011 持有宜換馬？ 個股分析 市場動向 投資推介 投資策略 美股 聯合保健（UnitedHealth，美：UNH） 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 通脹