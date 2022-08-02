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同區新盤低開搶客　粉嶺中心兩房460萬沽　今年造價新低

股樓投資 17:32 2022/08/02

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由恒基地產（00012）發展、位於粉嶺北馬適路的新盤ONE INNOVALE-Archway早前公布首張價單，開放式單位入場費僅「2字頭」，速成市場焦點。樓盤低開之後，對同區二手屋苑影響最大，其中粉嶺中心有低層兩房單位日前以460萬元易手，造價創屋苑今年新低。  

世紀21奇豐周晉廷說，粉嶺中心G座低層08室，實用面積368平方呎，兩房間隔，座向東北，望內園景，原開價498萬元，放盤兩個月，終減價38萬元，獲街坊客以460萬元承接自用，實用呎價約12,500元，創屋苑今年造價新低。 

據了解，原業主於1991年1月以52萬元購入上址，持貨逾31年，現賬面賺408萬元，物業期內升值7.8倍。 

延伸閱讀【多圖】粉嶺北新盤ONE INNOVALE登場　每伙皆設「淨化消毒門廊」　示範單位陪你睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 粉嶺中心 粉嶺 世紀21

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