【新股IPO】中國中免IPO擬引瀘州老窖為基石投資者 投資8000萬美元

中國中免來港上市計劃再有新進展，瀘州老窖公布，董事會審議通過投資參與中國旅遊集團中免股份H股發行的議案，擬作為基石投資者，投資8000萬美元認購中免來港上市的H股，惟投資尚待正式簽署相關協議，中免發行上市亦需要獲得相關監管機構最終批准。

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中國中免於6月底已向聯交所重新遞交發行上市申請，聯席保薦人為中金及瑞銀。此前有報道指，中國中免計劃集資20億至30億美元（約156億至234億港元），計劃最快在第三季度上市，中金及瑞銀為聯席保薦人。中國中免今年首3個月合共錄得收入167.8億元人民幣，按年減少7.5%，首季利潤達29.3億元人民幣，按年下跌14.4%。

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記者：張以正