【和黃醫藥 13】 和黃醫藥上半年虧損擴大 不派中期息 股價曾跌近一成

長和旗下和黃醫藥（00013）中期虧損擴大，拖累股價一度跌近一成，低見18.26元，收報18.44元，跌8.7%。公司昨日（1日）收市後公布，截至6月底止上半年收入總額錄得2.02億元（美元，下同），按年增加28.4%；虧損由去年同期1.02億元，擴大至1.63億元，每股虧損0.19元，不派中期息。

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期內，腫瘤/免疫業務綜合收入9,107萬元，按年增長112.5%。研發開支為1.82億元，同比增長47.6%，主要用於擴展集團的創新腫瘤候選藥物的研發。

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另外，公司昨日宣布，已在中國啟動一項他澤司他（tazemetostat）的橋接研究，首名患者已於今年7月29日接受首次給藥治療。該項橋接研究是一項多中心、開放標籤的II期臨牀試驗，旨在評估他澤司他用於治療復發或難治性濾泡性淋巴瘤患者的療效、安全性和藥代動力學。

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記者：郭秀慧