【香港經濟】大行齊下調香港全年GDP預測至負增長　野村料按年收縮1%

▲ 大行齊下調香港全年GDP預測至負增長 野村料按年收縮1%

受累出口疲弱及持續的供應鏈障礙，香港2022年第二季本地生產總值（GDP）按年下跌1.4%，遜預期。港府預告將會下調全年預測，此前政府預期全年經濟增長預測為1%至2%。另一邊廂，各大行齊齊下調預測數字，均預期香港今年會陷入負增長，其中，野村將香港全年GDP預測由按年增長1%下調至收縮1%。

券商下調香港全年經濟預測 大行 最新預測 此前預測 高盛 -1% +1% 野村 -0.7% -0.5% 高盛 -0.5% +0.3%

野村指，下調全年經濟預測主因香港新冠肺炎疫情惡化、內地需求依然低迷、預期發達經濟體於今年稍後時間將陷入衰退，將不利出口，以及與中國內地及世界其他地區仍未通關，將令商業投資惡化。該行維持第三季按年增長0.7%的預測不變，但將第四季增長由1.2%下調至0.4%。

高盛表示，由於商品貿易收縮，香港第二季經濟表現遜預期，但預期經濟將於第三季進一步復甦，因為政府將於8月初派發第二期的電子消費券，以及中國經濟復甦也有助帶動香港的出口。高盛將全年香港經濟預測由增長0.3%，下調至收縮0.5%。

摩通將全年經濟預測下調至按年收縮0.7%，但預期第三季GDP按季增長9.7%，較此前預測上調3.2個百分點，維持第四季增長6%的預測。摩通指，8月份發放新一輪消費券將有助提振私人消費，但利率上升抵銷了部份向好勢頭，因供樓開支增加削弱家庭購買力，同時，美國及歐洲衰退風險上升，恐削弱外需，為下半年出口構成壓力。

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編輯：袁諾曦