▲ 【香港經濟】本港6月零售銷售按年跌1.2% 上半年跌2.6%

政府統計處公布，6月零售業總銷貨價值的臨時估計為277億元，按年下跌1.2%，而上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.6%。

政府發言人表示，零售業表現在第二季改善，零售業總銷貨價值按季大幅反彈，按年溫和增長。然而動力在季內後期隨着本地新冠病毒確診數字回升和多家主要央行大幅加息而減弱，6月零售業總銷貨價值按年輕微下跌。

第二階段消費券即將發放政府，政府發言人預計，將有助支持消費需求，但零售業往後的表現亦將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。

6月超級市場貨品銷貨價值跌0.3%

按零售商主要類別計，6月超級市場貨品的銷貨價值下跌0.3%；其次為百貨公司貨品跌2.4%）；服裝跌4.0%；電器及其他未分類耐用消費品跌13.3%；藥物及化妝品跌1.7%；汽車及汽車零件跌10.9%；傢具及固定裝置跌1.8%；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件跌8.6%。



而其他未分類消費品的銷貨價值上升4.5%；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升2.3%；食品、酒類飲品及煙草升3.4%；燃料升7.5%；中藥升1.2%；書報、文具及禮品升4.8%；以及眼鏡店升9.5%。

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責任編輯：李哲毅