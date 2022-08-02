地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？

不少人都曾期盼上學及工作時間過得快一些，沒想到一天的時間確實會變短。科學家最近錄得地球在早前較預期早0.00159秒完成自轉，創下有紀錄以來、地球自轉最短的一日。

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英國《衛報》報道指，地球每隔86,400秒相對於太陽自轉一圈，亦是24小時。科學家自60年代起利用高精度原子鐘測量地球自轉時間，發現地球在今年6月29日較預期早0.00159秒完成自轉，打破有紀錄以來，地球自轉速度最短的一日。

科學家於上月26日，再錄得地球自轉較24小時短0.0015秒，即全球民眾在不足兩個月之內時間接連減少。值得注意的是，2020年是地球近50年來，轉得最快的一年，當年地球有28日自轉時間變少。

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由於月球引力地球輕微扭曲，產生潮汐摩擦，長期而言，地球自轉時間會變得更慢，每年大約增加74,000分之一秒。

氣候因素及天災亦會影響地球自轉速度。美國太空總署（NASA）指，厄爾尼諾現象帶來的強風能減慢地球自轉速度，延長地球幾分之一毫秒自轉時間。地震則縮短地球自轉速度，例如2004年印度洋大地震以及其引發的巨大海嘯，導致一日時間減少近3微秒。

總括而言，任何將質量移向地球中心的物件會加速地球自轉；將質量從中心向外推的地質活動，則減慢地球自轉速度。

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責任編輯：郭麗明