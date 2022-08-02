  • 34°C
香港時間 : 2022802日 (二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？

環球社會熱點 17:09 2022/08/02

分享：

分享：

不少人都曾期盼上學及工作時間過得快一些，沒想到一天的時間確實會變短。科學家最近錄得地球在早前較預期早0.00159秒完成自轉，創下有紀錄以來、地球自轉最短的一日。

西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃 【下一頁】

英國《衛報》報道指，地球每隔86,400秒相對於太陽自轉一圈，亦是24小時。科學家自60年代起利用高精度原子鐘測量地球自轉時間，發現地球在今年6月29日較預期早0.00159秒完成自轉，打破有紀錄以來，地球自轉速度最短的一日。

科學家於上月26日，再錄得地球自轉較24小時短0.0015秒，即全球民眾在不足兩個月之內時間接連減少。值得注意的是，2020年是地球近50年來，轉得最快的一年，當年地球有28日自轉時間變少。

北溪一號管道緊急故障 俄稱幾乎無能力維修 【下一頁】

由於月球引力地球輕微扭曲，產生潮汐摩擦，長期而言，地球自轉時間會變得更慢，每年大約增加74,000分之一秒。

氣候因素及天災亦會影響地球自轉速度。美國太空總署（NASA）指，厄爾尼諾現象帶來的強風能減慢地球自轉速度，延長地球幾分之一毫秒自轉時間。地震則縮短地球自轉速度，例如2004年印度洋大地震以及其引發的巨大海嘯，導致一日時間減少近3微秒。

總括而言，任何將質量移向地球中心的物件會加速地球自轉；將質量從中心向外推的地質活動，則減慢地球自轉速度。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫情】南韓確診人數按日增1.5倍 BA.5已成主流
今日
【新冠疫情】南韓確診人數按日增1.5倍 BA.5已成主流
美跨黨派參議員擬立法保障墮胎權 稱國會有責任恢復
今日
美跨黨派參議員擬立法保障墮胎權 稱國會有責任恢復
英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償
今日
英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償
聯合國秘書長憂核危機升級 警告1個誤判足以帶來毀滅
今日
聯合國秘書長憂核危機升級 警告1個誤判足以帶來毀滅
俄羅斯加強愛國教育 7歲起灌輸俄價值
今日
俄羅斯加強愛國教育 7歲起灌輸俄價值

你可能感興趣

【新冠疫情】南韓確診人數按日增1.5倍 BA.5已成主流
今日 17:06
【新冠疫情】南韓確診人數按日增1.5倍 BA.5已成主流
美跨黨派參議員擬立法保障墮胎權 稱國會有責任恢復
今日 15:05
美跨黨派參議員擬立法保障墮胎權 稱國會有責任恢復
英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償
今日 15:15
英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償
天文學 厄爾尼諾 天文現象 地球 月球 美國太空總署

下一篇文章

【新冠疫情】南韓確診人數按日增1.5倍 BA.5已成主流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

PSY搞濕身演唱會出意外 工作人員20米高處墜落身亡
PSY搞濕身演唱會出意外 工作人員20米高處墜落身亡
【移民澳洲】5州首府樓價下跌 悉尼跌幅近40年最大
【移民澳洲】5州首府樓價下跌 悉尼跌幅近40年最大
【新冠疫情】新加坡料6成居民曾染疫 王乙康稱不等於有群體免疫
【新冠疫情】新加坡料6成居民曾染疫 王乙康稱不等於有群體免疫
新型冠狀肺炎全球疫情（08月02日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月02日 時間17:00）
俄羅斯用平價能源及美女吸引移民 宣傳片成網絡熱話
俄羅斯用平價能源及美女吸引移民 宣傳片成網絡熱話
【BNO移民英國】97後港人可獨立申請 免父母同行赴英
【BNO移民英國】97後港人可獨立申請 免父母同行赴英
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款