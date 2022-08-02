【5G設備】歐盟擬就電訊基建立法　要求科企支付部分成本

隨著5G網絡愈來愈普及，各國正加緊部署基建及設備，提供更強大5G網絡供應，惟所需的成本或會為各國開支帶來挑戰。據外電報道，歐盟為減輕成員國家的負擔，擬立法要求大型科企支付部分興建電訊基建設施的成本。

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歐盟監管機構早在5月表示，正在研究是否應向科技巨頭Alphabet旗下的Google、Meta和Netflix收取電訊網絡升級的部分成本。外媒《Gadgets360》引述歐盟新一份聯合文件指，由於歐洲電訊運營商在流量使用方面布來了特定成本，他們亦正為5G和光纖到戶的網絡中部分昂貴的基建進行巨額投資。六大內容提供商（Content providers）的使用量，亦佔了互聯網流量的55%。

因此，法國、意大利和西班牙正加大對歐盟委員會施壓，要求歐盟立法制定大型科企須為歐盟國家的電訊基礎設施提供部分資金，令歐洲電訊商和大型科企支付公平份額的網絡成本。

相關的立法提案經已分別被法國、意大利和西班牙政府官員證實，惟有數碼權益活動人士警告，讓大型科企支付網絡基建成本，可能會威脅到歐盟的網絡中立規則。他們擔心歐盟在與科企巨頭達成協議，以要求其資助興建電訊基建時，會淡化相關規則，令用戶之間出現不公平的使用情況。

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責任編輯：殷凱怡

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