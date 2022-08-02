▲ 【阿里巴巴9988】投資研究機構CFRA再唱淡阿里巴巴、重申賣出及85美元目標價 預計政治風險+競爭+監管不利表現

投資研究機構CFRA 近周再發表報告唱淡阿里巴巴 （9988） ，並維持對阿里美股（美：BABA）的85美元目標價及賣出評級。CFRA稱，其風險評估了反映該行對阿里的政治風險、競爭對手及電商等市場出現了大量監管和干預的看法，同時預計阿里今財年利潤率或會收縮。

CFRA上月23日發表報告指，賣出評級是基於中國軟件業務環境不斷惡化，而且不確定性上升，尤其是美國上市相關公司，而阿里巴巴則是國家主席習近平為首領導層所關注的目標。

自取消螞蟻集團IPO後 阿里不確定性激增

CFRA報告指出，當局下令取消阿里巴巴持股3成的螞蟻集團IPO（首次公開招股）時，相關不確定性激增，隨後內地對中國大型科技公司實施一系列限制，並對阿里巴巴處以27億美元的罰款。

CFRA續稱，其他事態發展正在惡化，例如中國整體債務正在滾雪球般增加，現時已超過 GDP 的 330%，同時經濟增長放緩，以及經濟數據可信性降低。

CFRA：預計中國電商及雲業務增長放緩

業務方面，CFRA預計阿里巴巴未來3年的的收入年均複合增長率為16%，主要是受電商推動，但其中國電商增長似乎正在顯著放緩，對比中國整體經濟也有類似趨勢，而疫情也加劇上述情況。

CFRA估計阿里雲收入貢獻將會增加，但考慮到上財年起阿里雲收入增長急劇放緩，2022財年第四季（即2022年3月底止季度）僅按年增長 12%，對比2021財年的增長50%，形容情況令人擔憂。

阿里今財年利潤率或收縮

CFRA估計，隨著阿里面對更多處罰及限制的可能性，而且電商競爭更激烈，今個財年利潤率或會收縮，料今財年至2025財年每股收益分別約53.64元、60.50元及68.97元人民幣。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶**

相關文章：

【分析｜中概股】阿里巴巴ADR難逃除牌？審計爭議可追溯至安然醜聞？ 看清中概股審計監管風波6大風險和進展

【阿里巴巴9988】阿里巴巴回應被列「預定摘牌名單」、力爭港美雙重上市地位 股價失90元

編輯：李哲毅