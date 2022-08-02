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【騰訊 700】 內地再批69款國產網絡遊戲 騰訊、網易又無份 騰訊創超過3年低位

股樓投資 16:55 2022/08/02

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國家新聞出版署公布新一批遊戲版號，仍未見騰訊控股（00700）旗下遊戲蹤影，加上大股東沽貨持續，令股價持續弱勢，繼昨日（1日）失守300元關口後，今日（2日）一度低見288元，創超過3年低位，收報295元，跌1.5%，成交額124.6億元。至於網易（09999）股價一度低見137.9元，最多跌4.2%，收報139元，仍跌3.4%，成交額7.9億元。

同場加映﹕【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

內地發布8月國產網絡遊戲審批，共69款國產網絡遊戲獲批，為重啟審批版號以來最多，審批時間為7月30日。不過兩大行業巨頭騰訊及網易（09999）仍然無份。今次獲批版號的遊戲包括中青寶的《波西亞時光》、創夢天地（01119）的《傳說中的合合島》、青瓷遊戲（06633）的《超喵星計劃》、中移動 （00941） 旗下咪咕互娛的《動物：森林法則》等。

自今年4月起，國產網絡遊戲審批陸續恢復，至今已公布4次審批結果，累計有241款遊戲獲批。

大行予騰訊投資評級及目標價:

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記者：郭秀慧

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港股 青瓷遊戲（06633） 網易－S（09999） 遊戲 創夢天地（01119） 目標價 騰訊控股（00700）

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