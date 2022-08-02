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【新冠疫情】南韓確診人數按日增1.5倍 BA.5已成主流

環球社會熱點 17:06 2022/08/02

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受新冠肺炎Omicron亞變種病毒影響，世界各地疫情出現反彈。南韓單日新增逾11萬宗確診個案，按日增1.5倍。是次為南韓新一波疫情中，首次錄得逾11萬宗確診。南韓現時新增確診個案中，6成皆感染Omciron亞變種BA.5毒株。

南韓新冠重症創2個月新高 北韓連續2日無新個案 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部周二（2日）宣布，前一日新增近11.2萬宗確診個案，按日增1.5倍。是次為當地疫情反彈後首次單日錄得逾11萬宗個案，創4月19日以來最多。南韓當日亦新增5名患者死亡，目前致死率為0.13%。

南韓目前已累計錄得逾1193.24萬宗確診個案， 距離2,000萬宗大關僅相約6.75萬宗。《韓聯社》估計，南韓將在周二衝破2,000萬大關。南韓目前有282宗新冠重症個案，按日減少5人。

南韓確診3個月來首破10萬 日本迫近高位 【下一頁】

南韓當局表示，當地7月24日至30日期間本地新增確診患者中60.9%感染BA.5毒株，按周增11.8個百分點。BA.5在5月12日時首次在南韓發現，現已成當地主流病毒株。當局亦透露，同期輸入個案中感染BA.5比例亦由73.3%增至79.4%。整體感染BA.5比例則由56.3%上升至66.8%。

另一方面，北韓已連續四天報告無新增發熱病例。北韓官媒《朝中社》周二報道，當地仍有95名患者正接受治療。

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責任編輯：李俊儀

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