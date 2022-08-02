【美股業績】英國石油第二季淨利潤按年升2倍　盤前升逾3%

▲ 英國石油第二季淨利潤按年升2倍勝預期 盤前升逾3%

英國石油（美：BP）公布，第二季淨利潤按年升1.97倍至95.4億美元，基本重置成本利潤為84.5億美元，按年升2倍，經調整每ADS收益爲2.61美元，勝預期。BP宣布，上季派息增10%至6.006美元。

英國石油於美股盤前升3.3%，報30美元。

期內，收入按年升86%至695.1億美元，勝預期。其中，天然氣及低碳能源業務錄132.43億美元，石油生産及運營業務錄95.04億美元，客戶及産品業務錄555.57億美元。

英國石油指，第三季股份回購計劃從上季的25億美元上調至35億美元，符合承諾將剩餘現金流的60%用於股票回購，預計全年資本支出介乎140億至150億美元。

英國石油表示，基於俄羅斯的供應受阻，預期第三季的油價繼續高企，天然氣價格亦會處於高位及波動，料第三季的行業煉油利潤率將保持較高水平。

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編輯：袁諾曦