【人幣定存】1年人幣定存最高息2.8厘 港銀踏入8月掀減息潮

▲ 渣打帶頭減人民幣定存息率。

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甫踏入8月，人民幣定期存款再掀減息浪，暫有4間大小行降息，包括渣打香港 （02888） 及上商於今天（8月2日）全面削低存息，華僑永亨更兩連減，而昨天（1日）南商也調低半年或以下定存利息。而上周共有6行調整定存息，亦以劈息居多，例如富邦及信銀國際全面減短中長息，交銀香港亦減；相反，星展及建行亞洲微加3個月或以上存息，而招商永隆卻減完又加，頻頻調息。

專家指，近期大小行對人幣定存息率取態兩極，如花旗、中銀香港 （02388） 及星展等個別大行齊加息，反觀中小業界卻一減再減，相信是因大行高息吸存出路較多，畢竟因8月起IMF（國際貨幣基金組織）提升人民幣SDR（特別提款權）權重，從1%加至1.28%，人民幣需求漸增。

惟須注意，素來打高息牌的中小行，卻狠削短中長期人幣定存息，如富邦上月已把3個月、半年至1年人幣定存年息齊減0.2厘至只得2.7厘。信銀國際把半年期年息驟降0.35厘至2.35厘；1年期息率更急劈0.45厘，新息率僅2.45厘。

此外，比併發鈔行的人幣定存利息，中銀香港3個月年息有2.2厘，跟滙豐（HSBC）看齊，而渣打剛下調年息0.2厘至1.9厘。半年期年息方面，中銀有2.3厘，跑贏滙豐的2.2厘，同樣渣打也調低0.2厘至只得2.1厘。1年期息率中銀享2.6厘，渣打新近減0.1厘，新報2.5厘，仍拋離滙豐的2.2厘。

而檢視各行人幣定存利息，目前1年期息率以華僑永亨的2.8厘稱王，富邦3個月及半年年息皆為2.7厘而居首，1個月也以富邦的4.88厘最高，7天也有雙冠王，南商及富邦年息俱為13.88厘。

光大證券國際環球巿場及外滙策略師黃俊能預期，美元兌離岸人民幣下半年的高低位料介乎6.5至6.9，年底目標價為6.6。而聯儲局轉鴿後，美滙指數連跌4天，暫報105.27，短期後市全球緊盯台海局勢，華僑永亨經濟師姜靜預期，未來兩周離岸人幣在6.5至7算上落。

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順帶一提，渣打今天全面加美元定存利息，3個月年息勁加0.4厘至1.3厘，半年及1年年息齊加0.2厘，分別報1.5厘及1.9厘。

另方面，金管局已於上周三（7月27日）起推出人民幣流動資金安排優化措施，該局提供的日間和隔夜人民幣資金總額，分別由原來的100億元人民幣，增加至200億元人民幣。分析指，局方對上一次運用此安排是2020年10月，當時人民幣需求旺，令流動性趨緊，離岸拆息曾挾高至5厘。

隔夜流動資金安排的運作時間，會由原來的下午6時，延長至人民幣即時支付結算系統（人民幣RTGS）的終止時間，即下一個公曆日的上午5時。

適用於隔夜回購協議的回購利率，將改為最近3次財資市場公會隔夜人民幣香港銀行同業拆息定價（包括回購協議交易當日的定價）的平均數加25基點，最低的回購利率水平為0.25%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪