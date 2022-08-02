【能源短缺】西班牙為節能扭盡六壬　限企業冷氣最低開27度

受到俄烏戰事影響，歐洲多地都面對能源短缺危機。西班牙為了節能，近日就推行新措施，限制辦公室、商店等場所冷暖氣溫度，冷氣須維持在27度或以上，暖氣最多也只能開至19度以下。

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西班牙生態轉型部長Teresa Ribera表示，新措施推行後，商店開冷氣時必須關上門，同時亦須頻繁地檢查暖氣以提高效率；另外晚上10點後，店舖要關閉櫥窗燈，不過街道照明不會受到影響。相關規定將維持至2023年11月。

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事實上，西班牙的公共機構已實施類似的節能法規。當地政府則表示，措施不僅可以節省能源，亦能減少家庭和企業的電費負擔。

西班牙今年已經有兩次熱浪，經常連續幾日氣溫超過40度。

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