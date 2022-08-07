  • 30°C
香港時間 : 2022807日 (日) 10:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【醫療科技】韓研血液離心機　優化CTC癌症檢測

10:00 2022/08/07

分享：

分享：

CTC檢測就是透過抽取人體中約10毫升的血液，捕捉血液樣本中的CTC，從而分析早期癌症診斷，以及協助選擇個人化療法。（法新社）

循環腫瘤細胞（Circulating tumor cell，CTC）檢測，又稱「液體活檢」，是一種新興醫療技術，透過抽取小量血液，偵測一個人有否患上癌症。

然而，這項技術至今仍處於起步階段，在醫療界未算廣泛應用，但有韓國科學研究團隊開發了一款血液離心機，可分離CTC，有助增強檢測的靈敏度。

【VR治療】研究：VR結合認知行為療法　減少75%恐懼症症狀

CTC是指惡性腫瘤的細胞進入血管，像紅血球一樣，藉由血液循環到達身體內各個部位。當CTC抵達身體某些器官組織時，就有可能停留下來並增生出更多腫瘤細胞，形成新轉移的腫瘤，造成癌細胞擴散，這情況名為「轉移性癌症」（Metastatic cancer）。

抽小量血斷症   監測康復進度

CTC檢測就是透過抽取人體中約10毫升的血液，捕捉血液樣本中的CTC，從而分析早期癌症診斷，以及協助選擇個人化療法。基本上，健康人士或有良性腫瘤的病人，很難會在檢測中發現CTC存在，因此一旦發現有CTC，都很有可能是出現癌症，理應盡早作出更全面的檢查。

但對已完成癌症療程的病人來說，若是初次發現並持續增加CTC，就可能是出現癌症復發。又如果在癌症擴散的患者身上，發現CTC的數量逐漸增加，就表示目前的治療方法可能無效，需要再尋求其他治療，例如更換當前使用的藥物等。

【醫療科技】電子遊戲EndeavorRx　訓練「過度活躍症」兒童專注力

所以定期的CTC檢測是具有追蹤癌症的作用，能檢視疾病的進程、腫瘤大小的變化、以及患者對治療的反應等，不僅能監測癌症患者的康復進度，也可視為晚期癌症病患接受藥物治療後的預後指標（Prognosis index）。

不過，鑑於現時的CTC檢測未算成熟，加上檢測的靈敏度較低，即使應用潛力很大，惟至今仍未獲得醫學界廣泛應用。韓國大邱慶北科技學院（DGIST）的研究團隊開發了一款血液離心機，能夠將血液樣本中CTC完全分離，從而增強CTC檢測的靈敏度。

該設備利用旋轉時產生的離心力，將血液樣本中的細胞分離。研究人員會先將血液樣本放進離心機的圓盤，然後啟動旋轉。由於離心力的作用，血液中的物質會分離成不同層（layer），當中會分出一層是包含着白血球細胞（White blood cells）和CTC。

全自動化運作   增檢測靈敏度

接着，激光摩打會開啟圓盤中的閥門，讓含有白血球細胞和CTC的一層移去單獨的腔室。在這腔室中，鑲有抗體（antibody-studded）的磁珠會與白血球結合，然後進入最後一個腔室。

【科技園】科技園深圳福田分園將開幕　設立大灣區創科飛躍學院

最後的腔室放置了磁鐵，將結合了磁珠的白血球吸住，所以最終的樣本將會去除所有白血球細胞，只會剩下CTC。

團隊研究員Minseok S. Kim表示，腫瘤細胞在血液樣本中的含量很低，所以將它分離出來是一大挑戰。他指出，血液離心機能夠分離出各種不同類型的腫瘤細胞，加上是全自動化運作，因此能增加CTC檢測靈敏度，並讓醫生更精準的研究癌症，有利於早期階段發現癌症，及早進行治療。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：陳卓賢

相關文章

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
2022/06/14
【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備　測學童脊柱側彎
2022/06/18
【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備　測學童脊柱側彎
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
2022/06/22
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
【行業趨勢】 報告：中國醫療體系加快轉型　料2030年建「全民智慧健康管理」新模式
2022/06/23
【行業趨勢】 報告：中國醫療體系加快轉型　料2030年建「全民智慧健康管理」新模式

你可能感興趣

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
11:24 2022/06/14
【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備　測學童脊柱側彎
12:00 2022/06/18
【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備　測學童脊柱側彎
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
12:15 2022/06/22
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
醫療科技 治療 手術 癌症 南韓

下一篇文章

【醫療科技】韓研「電子紋身墨水」　隨身監測健康指標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存最高3.18厘 存百萬賺息逾3.1萬
【港元定存】1年港元定存最高3.18厘 存百萬賺息逾3.1萬
【父母恩物】工程師初為人父　研發AI餵奶偵測器（有片）
【父母恩物】工程師初為人父　研發AI餵奶偵測器（有片）
【醫療科技】韓研「電子紋身墨水」　隨身監測健康指標
【醫療科技】韓研「電子紋身墨水」　隨身監測健康指標
【人才荒】美容美髮現轉行潮　髮廊老闆：年輕一代寧從事外賣員、保安
【人才荒】美容美髮現轉行潮　髮廊老闆：年輕一代寧從事外賣員、保安
【美元定存】美元定存1年高息王3.6厘 港銀鬥搶美金
【美元定存】美元定存1年高息王3.6厘 港銀鬥搶美金
【港元定存】1年港元定存最高3.1厘 有機獲贈1500元禮券吸客
【港元定存】1年港元定存最高3.1厘 有機獲贈1500元禮券吸客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款