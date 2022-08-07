【醫療科技】韓研血液離心機　優化CTC癌症檢測

▲ CTC檢測就是透過抽取人體中約10毫升的血液，捕捉血液樣本中的CTC，從而分析早期癌症診斷，以及協助選擇個人化療法。（法新社）

循環腫瘤細胞（Circulating tumor cell，CTC）檢測，又稱「液體活檢」，是一種新興醫療技術，透過抽取小量血液，偵測一個人有否患上癌症。

然而，這項技術至今仍處於起步階段，在醫療界未算廣泛應用，但有韓國科學研究團隊開發了一款血液離心機，可分離CTC，有助增強檢測的靈敏度。

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CTC是指惡性腫瘤的細胞進入血管，像紅血球一樣，藉由血液循環到達身體內各個部位。當CTC抵達身體某些器官組織時，就有可能停留下來並增生出更多腫瘤細胞，形成新轉移的腫瘤，造成癌細胞擴散，這情況名為「轉移性癌症」（Metastatic cancer）。

抽小量血斷症 監測康復進度

CTC檢測就是透過抽取人體中約10毫升的血液，捕捉血液樣本中的CTC，從而分析早期癌症診斷，以及協助選擇個人化療法。基本上，健康人士或有良性腫瘤的病人，很難會在檢測中發現CTC存在，因此一旦發現有CTC，都很有可能是出現癌症，理應盡早作出更全面的檢查。

但對已完成癌症療程的病人來說，若是初次發現並持續增加CTC，就可能是出現癌症復發。又如果在癌症擴散的患者身上，發現CTC的數量逐漸增加，就表示目前的治療方法可能無效，需要再尋求其他治療，例如更換當前使用的藥物等。

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所以定期的CTC檢測是具有追蹤癌症的作用，能檢視疾病的進程、腫瘤大小的變化、以及患者對治療的反應等，不僅能監測癌症患者的康復進度，也可視為晚期癌症病患接受藥物治療後的預後指標（Prognosis index）。

不過，鑑於現時的CTC檢測未算成熟，加上檢測的靈敏度較低，即使應用潛力很大，惟至今仍未獲得醫學界廣泛應用。韓國大邱慶北科技學院（DGIST）的研究團隊開發了一款血液離心機，能夠將血液樣本中CTC完全分離，從而增強CTC檢測的靈敏度。

該設備利用旋轉時產生的離心力，將血液樣本中的細胞分離。研究人員會先將血液樣本放進離心機的圓盤，然後啟動旋轉。由於離心力的作用，血液中的物質會分離成不同層（layer），當中會分出一層是包含着白血球細胞（White blood cells）和CTC。

全自動化運作 增檢測靈敏度

接着，激光摩打會開啟圓盤中的閥門，讓含有白血球細胞和CTC的一層移去單獨的腔室。在這腔室中，鑲有抗體（antibody-studded）的磁珠會與白血球結合，然後進入最後一個腔室。

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最後的腔室放置了磁鐵，將結合了磁珠的白血球吸住，所以最終的樣本將會去除所有白血球細胞，只會剩下CTC。

團隊研究員Minseok S. Kim表示，腫瘤細胞在血液樣本中的含量很低，所以將它分離出來是一大挑戰。他指出，血液離心機能夠分離出各種不同類型的腫瘤細胞，加上是全自動化運作，因此能增加CTC檢測靈敏度，並讓醫生更精準的研究癌症，有利於早期階段發現癌症，及早進行治療。

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記者：陳卓賢