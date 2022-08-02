【加息樓市】元朗原築兩房「撻訂貨」重售　一個月賣平35萬

二手樓價持續受壓，元朗原築有撻訂單位重售，短短一個月跌價35萬元。中原地產王勤學說，原築2座中層H室，實用面積481平方呎，兩房間隔，上月初原以625萬元沽出，其後遭買家撻訂，現再度放盤，新近以590萬元易手，較原先成交價平了35萬元，實用呎價約12,266元。

據了解，原業主於2017年10月以525萬元購入單位，持貨近5年，現帳面賺65萬元，物業期內升值約12.4%。

被問到近期市況，王勤學說，鄰區新盤平價推售，搶走不少客源，以致元朗上月僅錄74宗二手成交，按月跌37%，更創2020年7月後的新低。他續說，由於鄰區新盤熱賣，帶動市場氣氛，近日元朗區二手睇樓量回升約10%。

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